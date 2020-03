Stavanger: Eiganesturen

Foto: Kjell Helle-Olsen

Stavanger kommune

Kommune: Stavanger

Lengde: 8,7 kilometer. Én vei.

Varighet: 2 timer.

Du kan starte rolig gjennom vakre Eiganes gravlund som gir rom for stillhet og ettertanke. Her ser du også flere minnesmerker etter falne norske og utenlandske soldater. På Stavanger stadion kan du teste joggeløypa for å få pulsen opp og trimme hjernen på den elektroniske lekeplassen. Du rusler forbi den freda Klovsteinen, en stor flyttblokk som var grenseskillet mellom gårdene Eiganes, Stokka og Tjensvoll.

Turen fortsetter i urbane omgivelser og du passerer Lassa idrettspark. Snirklete turveier tar deg videre i flotte, grønne lunger ned mot Store Stokkavatnet. Du nyter utsikten over Stavangers største vann og oppdager kanskje et rådyr eller hører lyden av en sothøne. Ved pumpestasjonen puster du ut og undersøker den norske tresamlingen som finnes her, før du går opp bakkene mot Madlaveien. Her passerer du ishaller på en snor, og kan tenke på Tjensvolltjernet som tidligere lå «under» Stavanger ishall og Stavanger forum.

Landskapet får grønn karakter ved Mosvatnet og mer om dette kan du lære på Mostun natursenter. Kanskje er du heldig å se kråketrekket til og fra nattleie ved Tjensvoll gravlund, eller en av de sjeldne toppdykkerne på jakt etter mat i vannet. Du kan uansett ta deg en inspirerende kunstpause på Stavanger kunstmuseum.

Foto: Stavanger kommune

Turveien tar deg videre under gamle høyreiste trær, før du krysser over motorveien og tar fatt på bakkene opp gjennom Vålandskogen og passerer balløkka «Lille Ullevål». Vålandstårnet er et storslagent utsiktspunkt, her kan du nyte nista di både i soloppgang og -nedgang om du vil.

Veien ned går fykende lett ned Furras gate og inn blant Eiganesløkkene som på 1800-tallet ble solgt og dyrket, men som i dag er frodige og vakre villahager. Du avslutter gjennom Sævereidparken ved Breidablikk og Ledaal, stolt som en konge.

Du kan gå hele turen med barnevogn, med unntak av trappene ved Vålandstårnet. Her kan du heller gå Jørgen Moes gate.

