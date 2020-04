Krever ny bru nå i kampen mot arbeidsløshet

Eigersund, med hjørnesteinsbedriften Aker Solutions, er hard rammet av koronakrisen. Det får næringsforeningen og kommunen til å kalle ny bru til Eigerøy for et kinderegg.

Slike forhold skal det bli slutt på, men først om noen år. Bygg den nye brua nå, krever eigersunderne. Foto: Arnt Olav Klippenberg

Eigerøy skal få ny bru. Den gamle fra 1951 har for lengst gått ut på dato. Eigerøy er kraftsentrum i Dalane. Det er her mange av de viktigste bedriftene ligger. Aker Solutions er bare en av dem. Gammelbrua er i elendig forfatning. Det er derfor innført begrensninger for transport.

Men godt nytt: Eigerøy får ny bru. Stortinget har flere ganger sagt ja (ntp). Problemet er bare at byggingen ligger noen år fram i tid. I Vegvesenet får Aftenbladet vite at det fort kan bli både 2023 og 2024 før noen håndfast blir gjort.

Forsterker gamlebrua

I det siste har Vegvesenet forsterket den gamle brua. Det er vel og bra, men i Eigersund tolkes det som at det fort kan trekke ut i tid for den nye brua kommer.

– For å kunne kjøre over brua med samme trafikklast som i dag, må vi forsterke broen, sier seksjonsleder Maylen Torsteinbø i Statens vegvesen.

Hun forklarer:

– Vi monterer noen nye stag på utsidene av bjelkene i hovedspennet. Det blir også satt opp noen kryss under bruplata for å sikre bjelkene mot bevegelser sideveis.

Samtidig med at flikkejobben ble gjort, kom koronapandemien. Det er den eigersunderne mener har forandre spillereglene rundt brua.

Kinderegg

Geir Sølve Hebnes Sleveland i næringsforeningen er bekymret for arbeidsledigheten. Det er han som kaller ny bru til Eigerøy for et kinderegg.

– Nå deles det ut penger i øst og vest for å holde hjulene i gang. Det er vel og bra, men her har vi et nesten ferdig prosjekt. Pengene ligger inne, men først om to til tre år. Ny bru til Eigerøy er kjempeviktig for regionen, ja for hele fylket.

Kinderegg handler som kjent om tre ting på en gang. I dette tilfellet betyr det at prosjektet skal gjennomføres uansett, det gir økt verdiskapning og det gir sårt tiltrengt arbeid i den tøffe tiden som kommer.

Hjørnesteinsbedriften Aker Solutions på Hovland har sendt hjem alle utenlandske arbeidere med tilhold utenfor Norden. De har i tillegg sendt ut et generelt permitteringsvarsel, men så langt har de klart å holdt hjulene i gang. Rundt 250 ansatte som vanligvis jobber offshore er nå sysselsatt på land.

Penger i mai

Ordfører Odd Stangeland (Ap) sier konkret at han forventer at Eigerøy bru løftes inn i revidert nasjonalbudsjett. Da snakker vi om mai. Det må til hvis brua skal kunne bygges til neste år.

– Vi kommer til å være i en veldig spesiell situasjon også når pandemien er over. Da trenger folk en jobb å gå til. Derfor må Eigerøy bru flyttes fram i tid. Siden den allerede er vedtatt ved et par anledninger på Stortinget, så burde det være en smal sak å gjøre vedtaket nå.

Han sier at den verste fienden vår for tiden er depresjon. Samtidig vet vi at store byggeprosjekter er god medisin for å få hjulene i gang igjen. Da er det lettest å starte opp med prosjektene som allerede er mer eller mindre gryteklare. Stangeland sier at det ikke skal stå på kommunen. En slik sak vil selvsagt bli prioritert.

Geir Lorens Jørgensen i Vegvesenet sier at han ikke tror det er realistisk med oppstart bygging i 2021. Mye må på plass og Vegvesenet må ha nok folk til å sette på jobben. Per i dag mangler man en reguleringsplan for den nye brua. Dette er et prosjekt til nærmere 300 millioner kroner.