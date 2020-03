Stavanger: Grannesturen

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Foto: Dorrit Kyed

Stavanger Turistforening

Kommune: Stavanger

Lengde: 8,1 kilometer. Én vei.

Varighet: 2 timer, 20 minutter

Vi starter ved ridesenteret og får et glimt av vår eneste foss. Turveien leder deg opp gjennom løvskogen, her finnes flotte gamle eiker som har stått her i århundrer. Ullrigg troner høy og stolt ved din side på vei mot Sørmarka. På tunnelens tak, har du utsyn sørover mot turen du har foran deg. Du går videre nedover mot Hinnamarka, på folkemunn kalt hundesletta, og her kan firbente venner få løpe fritt året rundt.

Litt vandring gatelangs i Fredrikke Qvams gate, i området der gatene har navn etter kjente kvinner som har gjort en stor innsats for samfunnet både lokalt og nasjonalt. Du krysser Diagonalen ved Vågsmyr, og her åpner landskapet seg. Foran deg ligger et jordbrukslandskap med eldgamle tradisjoner. På selve hovedgården Jåttå (ved Jåttåhaugen) satt det trolig en vikinghøvding, og alle gravhaugene som er funnet her tyder på bosetting veldig langt tilbake.

Mellom steingjerder og jorder følger du Sandgadå og over E39 til Kreklingveien og Valbergmyra der man skar torv i gamle dager. Myra ligger i et område som er Stavangers største sammenhengende myr, og her finnes et stort mangfold av planter og dyr. Er du observant, ser du kanskje rådyret som følger deg med vaktsomt blikk.

Sjekk turen og turkart på ut.no