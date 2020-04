Spørsmål og svar om skatt: Hva er best, tabell – eller prosenttrekk?

Torsdag svarte Skatteetaten på spørsmål fra Aftenbladets lesere. Under finner dere spørsmål og svar på alt om skattemeldingen for fjoråret.

Betal restskatten før 31. mai for å unngå renter. Foto: Lars Idar Waage

Anne Elin Sjøthun, Noe Alexander Bagger, Inger-Lise Caspers og Jørn Utklev Thoresen fra Skatteetaten svarte på totalt 60 spørsmål på to timer.

De fleste lønnstakere og pensjonister har fått en helt ny digital og enklere skattemelding, mens næringsdrivende og de som får skattemeldingen på papir har fått den i kjent format.

Skattemeldingen er forhåndsutfylt, ikke ferdigutfylt. Det er derfor viktig å sjekke at opplysningene stemmer og om det er noe som mangler før leveringsfristen.

Her finner dere alle spørsmålene og alle svarene fra nettmøtet.

– Når får vi skattepenger?

Når får vi skattepengene, hva kan vi trekke fra og hvordan kan vi trekke fra? Dette var ting flere lurte på. Her finner dere forhåpentligvis noen svar:

Er noe på skattemeldingen din feil og du får ikke fikset det selv? Ring 80080000.

Frist for innsending av skattemelding er 30. april (lønnstakere og pensjonister).

Fristen for å betale restskatt er 31. mai. Da slipper du å betale renter.

I denne skattemeldingen er det formuesforhold og gjelden som gjaldt frem til 31. desember 2019 som skal være med. Altså ingenting fra 2020.

Hva du må melde in og hva du kan skrive av, finner du oversikt over her.

– Når blir pengene utbetalt?

– I år får de fleste lønnstakere og pensjonister skatteoppgjøret sitt i perioden mellom 2. april og 22. juni. Etter det fortsettes det med løpende oppgjør fra 12. august til 21. oktober. Vi varsler deg når skatteoppgjøret ditt er klart. Elektroniske brukere får varsel om at skatteoppgjøret er tilgjengelig via e-post eller SMS. Vi kan dessverre ikke gi deg en konkret dato for når du får oppgjøret ditt, verken på skattekontoret, på telefon eller i chat, sier Anne Elin Sjøthun i Skatteetaten.

– Jeg har ikke fått skattemeldingen?

– Hvis du er elektronisk bruker finner du skattemeldingen din på Skatteetatens nettsider. Du kan også ringe 80080000 å be om å få skattemeldingen tilsendt, svarer Inger-Lise Caspers.

Bompenger

– Hvor og hvordan kan man legge inn bompenger i selvangivelsen?

Hvis du har den nye skattemeldingen er begrepet «poster» byttet ut med «tema»

– så under «tema arbeid, trygd og pensjon», vil du finne underliggende tema som heter «reiser». Feltet for bom og ferje blir tilgjengelig når det hukes av for at du sparer mer enn 2 timer, forklarer Sjøthun.

Baksmell

Fikk du en skikkelig baksmell? Trenger du en betalingsplan? Da skal du ta kontakt med kemnerkontoret i din kommune.

– Hva er best for å unngå restskatt? Tabell -eller prosenttrekk?

– Det er størst sjanse for å få restskatt er det hvis man har to eller flere arbeidsgivere og bruker tabelltrekk. Da må man passe nøye på at ikke flere av arbeidsgiverne trekker skatt som hovedarbeidsgivere – det vil være en oppskrift for restskatt. Minst sjanse for restskatt er bruk av tabelltrekk med bare en arbeidsgiver, forklarer Thoresen.

– Kan man føre opp gjeld, selv om man ikke fører opp gjeldsrenter?

Jepp!

Hjemmekontor?

– Får man skattefradrag for hjemmekontor?

– Skattemeldingen har en generell fradragspost for all slags utgifter som gjelder arbeid og yrke, og det er posten «minstefradrag». De aller fleste får dette fradragsbeløper automatisk til et forholdsvis høyt beløp. Det stilles ingen krav til dokumentasjon for å få dette standard minstefradraget. Utgifter til hjemmekontor i arbeidet vil typisk falle innenfor denne posten. Men det er ikke noe poeng å føre opp utgiftene da standarbeløpet uansett er ganske høyt. Hvis man har svært store utgifter knyttet til arbeid, er det mulig å kreve alternativet «faktiske utgifter» i stedet for -da må de faktiske utgiftene være dokumentert – men det er til gjengjeld ingen beløpsbegrensning for posten «minstefradrag», svarer Thoresen.

Så ja, til alle dere som nå har godt over til hjemmekontor. På skattemeldingen for 2020 kan dere skrive av hjemmekontoret på skatten – uten dokumentasjon.