Sykehjemsansatt i Sirdal smittet av korona

En ansatt ved Sirdalsheimen har fått påvist covid-19-smitte. Dette er det andre smittetilfellet i Sirdal kommune.

Sirdal kommune har diskutert om det kan bli aktuelt å innføre et lokalt hytteforbud. Avgjørelsen er foreløpig utsatt. Foto: Elling Svela

SIRDAL: Den smittede ved kommunens eneste sykehjem ble testet etter at det mandag var mistanke om at en beboer var smittet. Den ansatte som det er påvist smitte hos, hadde selv ikke noen symptomer på smitte eller sykdom.

– Ingen beboere har så langt fått påvist korona-smitte, og prøven som ble tatt av den som hadde koronaliknende symptomer var også negativ, opplyser ordfører Jonny Liland ved 14.30-tiden onsdag.

Omfattende testing

Samtidig som det er iverksatt smittesporing har sirdal kommune bestemt at beboere og samtlige ansatte ved Sirdalsheimen skal testes. At også flere av beboere blir testet er et forebyggende tiltak, men det altså så langt ikke er påvist smitte hos beboere.

Onsdag formiddag var 30 av de ansatte blitt testet, uten at prøvesvar fra alle da forelå.

Kommunen opplyser at den aktuelle beboeren som først hadde tegn på mulig smitte, raskt ble isolert. Avdelingen til vedkommende ble omgjort til «smitteavdeling» med utvidede smitteverntiltak.

Ordfører Jonny Liland har tidligere overfor Fædrelandsvennen påpekt at kommunen som bare har 1800 innbyggere, vil være svært sårbar beredskapsmessig dersom de skulle få mange koronasmittede.

Utvidet hytteforbud?

Sirdal kommune har 4300 hytter som både gjennom påsken og i ukene før har stått tomme.

Kommunen har diskutert om det kan bli aktuelt å innføre et lokalt hytteforbud etter at det nasjonale forbudet oppheves fra mandag 20. april.

– Vi får komme tilbake til dette spørsmålet, men jeg heller nå mot at kommunen vil følge de nasjonale føringene. Hensynet til liv og helse vil uansett veie tyngst, og det er jo også slik at folk blir bedt om å ikke foreta unødvendige fritidsreiser, sier Jonny Liland.