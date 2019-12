Fikk prisen «Årets frivillig» for sin innsats i Stavanger Røde Kors

Prisen ble overrakt av varaordfører Dagny Sunnanå Hausken (Sp) under festforestillingen for frivillige fra Finnøy, Rennesøy og Stavanger torsdag kveld. Nærmere 300 ildsjeler fra lag og organisasjoner i den nye kommunen var til stede på arrangementet i IMI Forum.

Som ny i Røde Kors i 2010 startet Bjørn Harald Lye aktiviteten Buddy, en inkluderingsaktivitet for internasjonale studenter ved Universitetet i Stavanger. I 2011 begynte Lye i digital leksehjelp på nettet, og etter hvert ble han også ordinær leksehjelper. Det gikk ikke lang tid før engasjementet utviklet seg ytterligere, og nå er Lye engasjert i hele organisasjonen.

Hjalp flyktninger

Stavanger-mannen er i tillegg aktivitetsleder for våketjenesten – en aktivitet hvor frivillige sitter sammen med mennesker som er i livets siste fase. Da flyktningstrømmen kom til Stavanger i 2015, var han med å bemanne Syria-senteret i Stavanger sentrum, og som frivillig på Forus transittmottak.

– Det er utrolig givende og kjekt å få gjøre en forskjell for andre. Du får en helt unik mulighet til å møte mange nye mennesker, både de du hjelper og andre frivillige. Jeg kan se tilbake på mange gylne øyeblikk gjennom disse årene, sa Bjørn Harald Lye under prisutdelingen.

Fredrik Refvem

Delt ut for første gang

Han oppfordrer alle som har mulighet til å engasjere seg og gjøre en frivillig innsats.

– Velg et lag eller en forening som driver med noe du brenner for og synes er interessant. Det er utrolig mye å velge mellom, og sammen kan vi gjøre en innsats for befolkningen i kommunen.

Prisen «Årets frivillig» ble delt ut for første gang. Den går til én eller flere personer, institusjoner eller organisasjoner i Finnøy, Rennesøy og Stavanger som gjør en innsats for medmennesker i nye Stavanger. Prisen er på 25.000 kroner, og pengene er øremerket formålet prisvinneren er opptatt av.