Kvadrat omsatte for 33 millioner kroner på Black Friday

– Dette er helt strålende. Vi var litt usikre i starten, men dette ble tidenes handelsdag for Kvadrat. Det er den høyeste omsetningen vi har hatt på én dag, sier senterleder Renate Hjørnevik.

Black Friday ble en god dag for Kvadrat. 43.000 mennesker besøkte regionens største kjøpesenter, og omsetningen ble like under 33 millioner kroner. Dermed slo de fjorårets rekord med rundt 300.000 kroner.

– Viktig handelsdag

Uken sett under ett, besøkte 131.223 mennesker Kvadrat under det som omtales som Black week. Det ga en økning på 13,4 prosent i omsetning, og i dagene før Black Friday hadde Kvadrat nesten 20 prosent økning i antall besøkende hver dag. Også flere av butikkene satte omsetningsrekord fredag. – Det er mange som mener mye om Black Friday, men det har blitt en viktig handelsdag som betyr mye for omsetningen til butikkene. Varehandel er under et stort press, og selv om det er skapt et mørkt bilde av fremtidens varehandel, lykkes vi med å skape trafikk og fornøyde kunder, sier Hjørnevik.

Grønne tall

– Men det må vel ha vært fullstendig kaos med 43.000 mennesker?

– Nei, faktisk ikke. Trafikken fordelte seg veldig jevnt på senteret. Jeg opplevde ikke at det var kaos, sier Hjørnevik, som hadde en 16 timer lang arbeidsdag under Black Friday. Hjørnevik trekker frem nattåpent og gode tilbud over hele bredden som årsaker til at Kvadrat satte omsetningsrekord på fredag. Den gode handelsdagen førte også til at Kvadrat kunne se grønne tall i årsregnskapet.

– Etter forrige kvartalsrapport, hvor vi ikke fikk den veksten vi ønsket, er det gledelig å se grønne tall. Jeg håper tendensen vedvarer og at vi nå kan avslutte året med positivt resultat, sier hun.