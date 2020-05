Markerte frigjøringsdagen på Eiganes gravlund

75 år etter at Norge ble et fritt land, sørget koronaviruset for en stille, men høytidelig markering av frigjøringsdagen på Eiganes gravlund.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun, til høyre, markerte fredag 8. mai frigjøringsdagen med kransenedleggelse sammen med varaordfører Dagny Sunnanå Hausken. Fra KNM Harald Haarfagre deltok Flaggmester Jørn Helmich Johansen (t.v) og Orlogskaptein Hans Petter Frost Pihl. Foto: Pål Christensen

Elisabeth Risa Journalist

Ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun, markerte fredag 8. mai frigjøringsdagen med kransenedleggelse sammen med varaordfører Dagny Sunnanå Hausken.

De to la ned kranser ved minnestøtten over norske falne, det jødiske minnesmerke, de sovjetiske falne og ved de britiske krigsgravene på Eiganes gravlund.

Kari Nessa Nortun åpnet den enkle, men svært høytidelige seremonien med disse ordene:

«Landsmenn, vi føler alle det samme på denne dag. La oss holde fast ved det samhold som har ført oss fram til seier. Og la oss i denne stund minnes dem som ofret livet i kampen for Norge. La oss samles i løftet».

Hunden Barack var eneste tilskuer da kransenedleggelsen fant sted. Foto: Pål Christensen

Varaordfører Dagny Sunnanå Hausken la ned krans i anledning frigjøringsdagen. Her sammen med Flaggmester Jørn Helmich Johansen fra KNM Harald Haarfagre. Foto: Pål Christensen