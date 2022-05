Ingen politisk vilje til å stoppe hull-mulkten

Greve Wedel AS får lite gehør for protesten mot kommunens tvangsmulkt.

Den digre byggegropa på nedsiden av Tanke Svilands gate har stått slik siden høsten 2014.

Aftenbladet skrev før helgen at tvangsmulkten på 2500 kroner dagen omsider er begynt å rulle for den digre byggegropa i Tanke Svilands gate. Der har det skjedd svært små forandringer siden høsten 2014.

I grevens tid

Greve Wedel AS er eid 50/50 mellom Kjell Guttormsen Madlands Aton AS og Base Bolig/Base Property, med Madland og Alfred Ydstebø som henholdsvis daglig leder og styreleder.

Det er tverrpolitisk enighet om at tvangsmulkten kommer i grevens tid.

Nytt forslag

Base og Aton påpeker overfor Aftenbladet at et privat reguleringsforslag for eiendommen ble innsendt før jul og bekreftet mottatt av kommunen 12. januar i år.

– Alt i januar fikk vi beskjed fra kommunen om stor arbeidsmengde og skifte av saksbehandler. 12-ukersfristen skulle tilsi et saksframlegg i løpet av april, med førstegangsbehandling i utvalg for by- og samfunnsutvikling (UBS) i mai eller juni. Det er i lys av dette vi har bedt UBS gjøre en ny vurdering av statsforvalterens vedtak om tvangsmulkt, sier informasjonsansvarlig Lars Petter Einarsson i Base.

Ikke bare oss

– Men dette er en sak som har pågått helt siden 2013?

– Både Base og Aton forståelse for at utålmodigheten er stor både blant naboer og i kommunen som sådan. Samtidig har vi nå brukt mye tid og ressurser på å utarbeide et planforslag som kan transformere tomten slik den nå framstår, fra stort hull i bakken til et attraktivt nærings- og boligområde, sier Einarsson, som mener kommunen også har en del av ansvaret.

– Vi har sympati med planavdelingen i kommunen som har store arbeidsmengder, men dette er en direkte og indirekte årsak til at prosessen er utsatt noen måneder. I denne omgangen ber vi om at tvangsmulkten settes på vent inntil kommunedirektøren er ferdig med sitt saksframlegg, sier Einarsson.

Samstemt

Når utvalg for by- og samfunnsplanlegging behandler saken i neste uke, er det imidlertid lite som tyder på at Grev Wedel får sine ønsker oppfylt.

Leder Frode Myrhol (Folkets Parti) kommer til å gå for kommunedirektørens innstilling slik den ligger.

– Jeg har også tidligere vært opptatt av at kommunen bør øke leien på kommunale arealer som blir brukt i forbindelse med private prosjekter. Her har jo arealet for gående og syklister vært båndlagt i nærmere ti år.

– Base-gruppen kom ikke inn i prosjektet før i 2019. Er ikke det en formildende onstendighet?

– Nei, jeg synes ikke det. De visste utmerket godt hva de gikk inn i. Det har vært snakk om mulkt også før 2019 i denne saken, sier Myrhol.

Anders Fjelland Bentsen (Ap) mener også at tvangsmulkten er på sin plass.

– Ingen garanti

- Dette er en sak som har pågått i mange år. Det har vært utallige oppfordringer om å rydde opp. Jeg vet at det er innledet en planprosess nå, men det er på ingen måte noen garanti for at prosjektet blir gjennomført. Det er jo allerede en godkjent plan for området, uten at det har hjulpet stort, sier han.

Sara Mauland (Rødt) er heller ikke stemt for å trekke tilbake vedtak om tvangsmulkt nå.

– Nå må vi vise utbygger at vi mener alvor. Vi vet at det nå er kommet nye folk med i prosjektet, men likevel, setter man i gang en planprosess og det ti år senere står et digert hull der, så er det på sin plass at kommunen reagerer, sier Mauland.

Heller ikke på høyresiden er det særlig sympati å spore.

– Har vært heldig

– Det ville være veldig rart om det ikke på et eller annet tidspunkt blir satt inn tiltak som dette for å få fortgang i prosjektet. Samtidig er vi innstilt på også å jage på kommunen, slik at ikke den kommunale saksbehandlingen bidrar til ytterligere forsinkelser, sier John Peter Hernes (H).

Mats Danielsen (Frp) er enig.

– Utbygger har vært heldig at ikke tvangsmulkten ble iverksatt alt i 2019. De har lagt beslag på sykkelfelt, fortau og deler av veibanen siden 2015. Det får være nok, mener Danielsen.