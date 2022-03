Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil ha to tilskuddsutbetalinger i året

Jordbruksforhandlingene må gjelde inneværende år, og det bør bli to utbetalinger av produksjonstilskudd i året, mener Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS).

Leder Kjersti Hoff i Norsk Bonde- og Småbrukarlag foreslår et nytt system for tilskudd til bønder. Hun vil ha to søknadsrunder og to utbetalinger per år.

Med dagens system søker man om tilskudd for året etter.

– Det innebærer at vi må gjøre en rekke antakelser om utvikling i priser på innsatsfaktorer, sier leder Kjersti Hoff i NBS.

Også i normale år har disse prognosene stor usikkerhet, men på grunn av blant annet krigen i Ukraina er det nærmest umulig å spå kostnadsutviklingen i 2023, ifølge Hoff.

– Vi vet ikke hvor lenge denne usikre situasjonen vil vare, og derfor mener vi det er nødvendig å nå gå tilbake til å forhandle om inneværende år. Det er dessuten dette som er vanlig i andre sektorer, sier hun.

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) har lovet jordbruket kostnadskompensasjon for økte kostnader på innsatsmidler for 2021/22, og at dette skal komme gjennom en ekstra utbetaling til bøndene i år.

Ordningen med to utbetalinger i året bør bli permanent, mener Hoff. NBS foreslår heller et system med to søknadsfrister og to utbetalinger per år.

– Dette er noe mange bønder har ønsket seg tilbake til. Det gir bedre likviditet gjennom driftsåret, sier NBS-leder Kjersti Hoff.