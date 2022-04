Spørsmål og svar om kvinnehelse: «Hvorfor går ikke gutter på p-piller?»

Hvorfor må kvinner bruke hormoner som passer til menn og som ikke er forsket på kvinner? Tar det virkelig sju år å bli diagnostisert med endometriose? Avdelingssjefen ved Kvinneklinikken på SUS svarer.

Gynekolog og fødselslege Marit Halonen Christiansen er avdelingssjef ved Kvinneklinikken på Stavanger universitetssykehus (SUS). Hun har svart på innsendte spørsmål om kvinnehelse.

Stella Marie Brevik Journalist

Hun har svart på en rekke spørsmål sendt inn fra Aftenbladets følgere på Instagram.

Marit Halonen Christiansen Christiansen er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer. Hun er gynekolog og fødselslege, i tillegg til å være avdelingssjef ved Kvinneklinikken på Stavanger universitetssykehus (SUS).

Spørsmålene tar for seg temaene sex og prevensjon, diagnostisering, endometriose, samt andre kvinnerelaterte sykdommer og forskning. Alle spørsmålene er delt inn i kategorier. Scroll til du finner tema som interesserer deg.

– Noe du vil si før vi begynner med de innsendte spørsmålene?

– Ta HPV-vaksinen. HPV kan gi livmorhalskreft, men kan også gi sykdom hos gutter og menn. Og dette er et av de få tilfellene der man faktisk har en vaksine mot kreft. Derfor er det viktig at man tar den. Det er også viktig å ta celleprøven.

Sex og prevensjon

Alle prevensjonsmidler beskytter mot uplanlagt graviditet. Kondom beskytter i tillegg mot seksuelt overførbare infeksjoner. For menn er fortsatt kondom det eneste alternativet, mens er du kvinne har du et stort utvalg å velge mellom.

Blå resept på sexleketøy etter kreft: Hvorfor/hvordan? Hvorfor er dette så lite snakket om?

– Man kan få det, ikke på blå resept, men på refusjon, noe legen kan søke om. Sex er en viktig del av oss, derfor er det viktig å spørre om dette. Dersom du ikke spør selv, spør vi. Vi har også en sexolog man kan snakke med, istedenfor legen sin hvis man ønsker det.

Fakta Blå resept Hvis du har en alvorlig sykdom, kan staten delvis dekke utgifter til legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell på blå resept. Det finnes også andre ordninger for å få dekket deler av utgiftene dine på dersom du har store utgifter. Les mer

Hvorfor begynner ikke gutter å bruke p-produkter?

– Der er det mye god forskning på p-produkter for menn og testing som foregår. Det skal være et produkt på vei som ikke har noen bivirkninger. Det høres jo helt magisk ut. Vi får bare håpe at gutter begynner å bruke det, og at damer stoler på at guttene faktisk tar det. For det er alltid vil være dama som blir gravid. Det tror jeg også kan være en grunn til at p-produkter er lite utbredt blant menn.

Gjør utstrakt p-pillebruk at kvinner blir sintere/mer utagerende langtidsmessig?

– Det finnes ingen bevis på at dette er tilfellet. Men det er klart at ikke alle tåler alle p-piller, så mange må prøve ulike prevensjonsmidler.

Endometriose

Endometriose er en tilstand hvor vev som ligner livmorslimhinnen, vokser utenfor livmorhulen. Dette medfører for mange smerter, og tilstanden kan hos noen gjøre det vanskelig å bli gravid.

Hvorfor tar det så lang tid å diagnostisere endometriose? Det tar i gjennomsnitt 7 år å bli diagnostisert med PCOS og endometriose – hvorfor de ikke har flere prosedyrer som gjør at man kan stille en diagnose tidligere?

– Tallet sju år florerer flere plasser. Jeg håper det tallet har blitt redusert, fordi det har vært mer fokus på sykdommen og flere kvinner stiller selv spørsmålet: Kan det være endometriose? Det pågår også en god del forskning. Da jeg begynte i faget måtte man ha kikkhulloperasjon for å diagnostisere endometriose, men nå kan man utelukke dyp endometriose ved ultralyd. Er det «overfladisk» endometriose må man ennå gjennom kikkhulloperasjon, men jeg håper altså at tiden har gått ned, for det er et gammelt tall.

Fakta Endometriose Endometriose er en tilstand hvor vev som ligner livmorslimhinnen, vokser utenfor livmorhulen. Dette medfører for mange smerter, og tilstanden kan hos noen gjøre det vanskelig å bli gravid. De vanligste symptomene på endometriose er: kraftige smerter ved menstruasjon

vansker med å bli gravid Andre tegn på endometriose er: smerter ved samleie (dype støt)

Fatigue/uttalt tretthet

Smerter ved avføring og/eller vannlating

Oppblåsthet,kvalme, vekslende avføringsmønster Kilde: Helse Norge. Les mer

Jeg ble operert for endometriose i februar. Og jeg har fått beskjed om at mest vanlige behandlingsform for sykdommen er p-piller, men dette får man ikke på blå resept siden det i utgangspunktet er prevensjon. Hvorfor ikke?

– Det er skikkelig dumt at man ikke kan få dette på blå respekt for de med endometriose. Det eneste man kan få på blå resept for behandling av sykdommen er medisiner som brukes til de mest alvorlige formene. Det er ikke vi som bestemmer hva som skal være på blå resept eller ikke, men vi kan komme med innspill.

Det er Statens legemiddelverk vurderer hvilke legemidler som kan gis på blå resept og hvilke vilkår som må være oppfylt for at pasienter skal få disse medisinene på blå resept.

Hvordan går man frem dersom man ønsker og fjerne livmor?

– Det kommer an på hvorfor man ønsker å fjerne livmoren. Å fjerne livmoren er et stort inngrep, så det skal være en god grunn for det. Risikoen for komplikasjoner må veies mot nytten av operasjonen. Om man har store menstruasjonsblødninger går det an å legge inn hormonspiral, en kan øydelegge livmorslimhinnen så en (nesten) ikke har menstruasjon lengre, eller en kan undersøke om det er muskelknuter som kan minskes på anna vis. «Hvordan en gå fram» er uansett at en snakker med legen sin om hvilke problem man har, og så må en finne ut hva som er rett løsing.

Barsel og svangerskap

Før, under og etter et svangerskap skjer det mye i en kvinnekropp. En del opplever blant annet kvalme, sure oppstøt, bekkenleddsmerter, hemoroider, forstoppelse og søvnproblemer.

Hva mener de om at kvinnehelse blir nedprioritert i den nye utbyggingen av SUS i og med at det ikke blir barselhotell?

– Man kan diskutere at det er en nedprioritering eller en opp-prioritering. Det rare i dag er at de som har født helt normalt og er friske får være på barselhotellet med partneren sin. På det nye sykehuset blir det enerom til alle på barsel. Det betyr at de som har tatt keisersnitt, eller er syke, også får enerom med partner. For mange, spesielt for de som er syke, vil de få et bedre tilbud på det nye sykehuset enn det de får i dag.

Hvorfor er det så vanskelig å få noen til å undersøke underlivet etter fødsel/ammeslutt?

– Det er vanlig å undersøke underlivet ved 6-ukerskontroll. Vi (jordmor) undersøker òg underlivet før du reiser hjem fra barsel (ser på sting osv). Det bør ikke være vanskeleg etter dette heller - bestill time hos fastlegen for gynekologisk undersøkelse.

Plager etter graviditet: Endometriose, vestibulitt, hemoroider, rifter og tarmplager? Hvor vanlig og hvordan behandle?

– Endometriose er en sykdom som for mange er hormonavhengig. Derfor vil sykdommen bli bedre i og etter svangerskapet. Fordi da er hormonproduksjonen nedsatt og man kommer i en slags overgangsalder uten at det egentlig er tilfellet.

– Hemoroider er vanlig. Hvorfor? Fordi man har et foster som presser på blodårene slik at man får mindre tilbakestrømning. Da kan man få utspilte blodårer. Man kan også få åreknuter i skjeden og i vulva, noe som snakkes lite om, men som også er vondt. Det fine er at mange av disse tingene går tilbake igjen av seg selv.

– Det å ha plager med avføringen gjennom svangerskapet er dessverre vanlig. Her er det de vanlige anbefalingene som gjelder: Nok fiber, nok veske og nok bevegelse til å tarmen kan jobbe og føre avføringen videre.

– Rifter – det som skjer da fosteret kommer gjennom bekkenkanalen og skjeden. Det er mange aspekter av dette. Jordmor eller lege forsøker å forebygge rifter ved å forsøke å bremse barnet når det skal ut. Noen ganger klipper vi for å forebygge, for da vet vi hvor åpningen blir større og at resultatet blir bra når vi syr igjen.

– Vi har også blitt bedre på å undersøke for rifter. Har du først fått rifter er det viktig at det blir sydd igjen og at man bygger opp muskulaturen og skjedeveggen slik at den blir best mulig.

– Deretter er det knipeøvelser. Høres kjedelig ut, men er kjempeviktig. For de som har født via skjeden, men også de som har tatt keisersnitt. Selv om du har tatt keisersnitt har barnet presset på bekkenmuskulaturen din i ni måneder. Så er det slik at endometriose blir bedre av mindre hormoner. Det som ikke blir bedre er at skjeden blir tørr. Derfor må man bruke glidemiddel ved sex etter fødsel. Samtidig er det vanlig med urinlekkasje etter fødsel. Både fordi muskler og nerver har blitt tøyd, men også fordi man mangler østrogenet som gjør at slimhinnene er spenstige nok. Det meste blir bedre med tiden og når man slutter å amme. Det er viktig å vite at alt dette er normalt. Problematikken kan komme tilbake i overgangsalderen. Da kan man få lokale hormoner/østrogener og de fleste kan ta i bruk dette.

Forskning på kvinnehelse

På SUS forskes det blant annet på svangerskapsdiabetes, bedre ultralyd-målinger, eggstokkreft, bedre beslutningstagning i team rundt fødselen og svangerskapsforgiftning.

Hvorfor så lite forskning på kvinnerelaterte helseproblemer, som migrene, fibromyalgi, endometriose, vaginisme? Hva gjøres?

– Jeg vil bare legge til at et forskes altfor lite på kvinnerelaterte helseproblemer. Kvinner har også større forekomst av autoimmune sykdommer, dobbelt så mye alzheimer, hjerteinfarkt viser seg på en annen måte på kvinner enn på menn. Det er viktig å få med at alt dette også er kvinnehelse.

– Men det forskes en del på endometriose og migrene. Jeg har spurt forskningskoordinatoren hos oss: De tre siste månedene er det publisert 242 artikler om fibromyalgi, 544 om endometriose, 802 om migrene, men bare 4 vaginisme. Det er faktisk publisert flere artikler om migrene enn om erektil dysfunksjon, men det er faktisk 43 om tennisalbue. Jeg vil jo tro at vaginisme er viktigere enn tennisalbue, men vi kan ikke bare måle etter antall artikler.

Antall artikler tar utgangspunkt i artiklene publisert på verdensbasis, via siden PubMed.

– Frustrasjonen er kanskje ikke bare at man mangler forskning, men at man forsker uten å få noen resultater. Forskning er å bygge stein for stein. Når vi nå forsker på eggstokkreft er det på molekylnivå. Derfor tar det tid før det bygges opp til en behandlingsform. Derfor tror vi at det pågår at det vil gi resultater på sikt, også for typ fibromyalgi. For det finnes bedre behandlinger for migrene enn det gjorde for 10 år siden.

Hva blir det forskes det på hos SUS? Og hvordan jobber de?

– Vi har mange forskere ved SUS. Vi forsker på svangerskapsdiabetes, bedre ultralyd-målinger, eggstokkreft, bedre beslutningstagning i team rundt fødselen, fødselsvarighet og svangerskapsforgiftning. Vi jobber også med barnelegene for å finne ut akkurat når barnet blir født, hvor raskt vi kommer i gang med gjenopplivning hvis det trengs, og hvor lenge en fødsel varer.

Hvorfor finnes det så lite forskning på medisin for PCOS, når 10–15 prosent har det?

Det finnes et godt forskningsmiljø i Norge, men dessverre er det ingen store gjennombrudd på feltet ennå. Anbefalingene for PCOS er at man holder normalvekt og er fysisk aktiv og at man har noen menstruasjoner i året (for å beskytte livmorhslimhinnen). Menstruasjoner, eller bortfallsblødninger som det egentlig er, kan reguleres med p-piller, men det fins også andre medisiner. For noen er det aktuelt med bruk av metformin, fordi kvinner med PSCOS har større grad av både insulinresistens og diabetes.. Men p-piller og metformin for å regulere blødninger og blodsukker er det viktigste vi har.

Fakta Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) Kjennetegnes av at hormonene er i ubalanse. Dette fører til at eggcellene i eggstokkene ikke får modnet skikkelig, men blir til væskefylte hulrom (cyster) og eggløsningen uteblir. Det vanligste symptomet på polycystisk ovariesyndrom er uregelmessige menstruasjoner eller at menstruasjonen uteblir. Det kan være vanskeligere å bli gravid fordi du ikke har eggløsning regelmessig. Kvinner med PCOS har oftere uønsket hårvekst på kroppen og i ansiktet. De kan også være plaget med fet hud og kviser, også kalt akne. Halvparten av kvinnene med PCOS er overvektige. Opplever du symptomene som svært ubehagelige, kan du ta dette opp med legen din. Kilde: Helse Norge. Les mer

Hvorfor må kvinner bruke hormoner som passer til menn og som ikke er forsket på kvinner?

– På generell basis er det slik at den meste av forskningen tidligere foregått på menn. Det har blitt sagt at kvinner har en menstruasjonssyklus som påvirker resultatet, og derfor kun forsket på menn. Videre har man sagt at man likevel kan bruke resultatene på kvinner. Det er jo en logisk brist. Heldigvis er det slik at nå må alle studier inkludere kvinner, så det er fokus på dette nå. Hormoner, østrogener og slikt er jo testet på kvinner, men en god del andre medisiner er faktisk ikke testet.

Diagnostisering

Mange har høyt/lavt stoffskifte. Hvordan møter SUS de som blir henvist med diffuse symptomer?

– Spesialisthelsetjeneste er spesialisert. Derfor, hvis man har diffuse symptomer kan det være tilfeldig hvor man kan havne. Derfor er det viktig at du som pasient kan beskrive symptomene, slik at det kan gi oss en pekepinn på hvor vi tror du kan få hjelp. Per i dag er inngangsporten til spesialisthelsetjeneste vil være via én spesialitet, selv om vi samarbeider på tvers. Inngangsporten blir vanskelig hvis symptomene er diffuse for da kan vi ikke lede deg i en retning.

Har dere erfaring med nutcrackerssyndrom, maythurnern og pelvic congestion? Vaskulære problemer i bekkenregion er en underdiagnostisert lidelse hos kvinner. Anerkjenner SUS disse lidelsene og har dere behandlingsmuligheter? Hvorfor tas ikke vaskulære bekkenbunns/nedre abdomen lidelser blant kvinner på alvor?

– Mitt inntrykk er at de definitivt tas på alvor. Det som er med lavtsittende magesmerter er at det ofte blir en eksklusjonsdiagnose: At først leter etter det som er mer vanlig, og visst det ikke er det, så leter man videre. Så hvis du kommer inn, uten noen akutte tegn, vil det sannsynligvis bli en mer langvarig utredning. Vi har hatt noen pasienter med pelvic congestion og har et godt samarbeid med røntgenlegene og karkirurgene. Ting kan sikkert bli bedre, kan ikke si at vi har et etablert behandlingstilbud, men vi har pasienter som har fått behandling for dette.

Hvis du tror du lider av noe. Hvordan skal du gå frem?

– Ta kontakt med legen. Hvis fastlegen ikke finner noe, må man henvises videre. Man må også formulere spørsmålet godt nok, slik at legen forstår hva du spør om. Vi er også mennesker, som hører etter beste evne, men vi må få høre om symptomene slik at vi ser hva de kan passe til. Hva vi ser, hva vi kjenner og hva du sier – disse tingene til sammen vil gi oss svaret. Da er det du som pasient forteller oss fryktelig viktig.