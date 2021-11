Vedum: – Jeg er bevisst når jeg fyller tanken

Frp advarer mot dyrere drivstoff, men finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier han fortsatt får diesel til under 16 kroner ved å fylle til riktig tid.

Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum kjører dieselbil, og sier at han fortsatt får drivstoff til under 16 kroner literen.

– Heldigvis er det noen av oss som klarer å fylle drivstoff når det ikke er på det høyeste, så jeg klarer å få mye drivstoff til under 16 kroner fortsatt, fordi jeg er bevisst når jeg fyller tanken. Det mener jeg er et godt råd til alle, sa finansministeren da Frps Sylvi Listhaug utfordret ham på økte drivstoffavgifter i Stortinget onsdag.

Vedum anbefaler folk å følge med på «markedsøkonomien», slik at bensinstasjonskjedene ikke får en for stor del av gevinsten.

– Det varierer mye i løpet av en uke, påpeker han.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og parlamentarisk leder Marit Arnstad i Senterpartiet på kjøretur i Vedums bil under regjeringsforhandlingene i Hurdal. Foto: Javad Parsa / NTB

Listhaug: – Tidenes mageplask

Finansministeren kjørte selv sin dieseldrevne bil til Stortinget da han i forrige uke la fram Ap-Sp-regjeringens budsjettforslag.

Der går regjeringen inn for at bilistene i stor grad skal skjermes for økt CO2-avgift, men samlet sett økes drivstoffavgiftene noe. Det er snakk om en økning på 12 øre fra 2021-nivå for bensin, mens det for diesel blir en økning på 13 øre fra 2021.

Frp-leder Sylvi Listhaug kaller det «tidenes mageplask».

– Vi må jo trekke den slutningen at Senterpartiets ønskede nivå er langt høyere enn de opp mot 20 kronene literen vi nå ser, sier Listhaug.

Hun trakk fram en uttalelse Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad kom med overfor VG i mars, om at det er uaktuelt å sitte i en regjering som øker bensinprisen til 20 kroner.

Lavere økning enn Solberg

Vedum påpeker på sin side at regjeringen foreslår en lavere avgiftsøkning på drivstoff enn det tidligere statsminister Erna Solberg (H) gjorde i sitt siste budsjettforslag i høst.

– Den pumpeprisen vi ser i dag, det er jo Frps ønskede nivå, for dere har jo vært med å vedta de budsjettene. Og så har vi redusert trafikkforsikringsavgiften, vi reduserer ferjepriser, vi forbedrer pendlerfradrag, vi gjør mange ting for å binde Norge sammen, sier finansministeren.

– Det hjelper jo svært lite for alle bilistene som allerede blør, svarer Listhaug.

Hun er bekymret for at budsjettforhandlingene mellom regjeringen og SV kan gi enda høyere pumpepriser.