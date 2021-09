Aftenbladet planlegger stor direktesending valgkvelden

To og en halv time. Resultater. Gjester. Analyser. Og rapporter fra så godt som alle valgvakene i vårt distrikt. Velkommen til Aftenbladet.no valgkvelden.

Thommas Husevik, fra venstre, Elias Håvarstein og Hilde Øvrebekk blir sentrale i Aftenbladets storsatsing under valget mandag kveld.

Tommas Torgersen Skretting Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Aftenbladet har reportere ved ni valgvaker i distriktet vårt som skal levere liverapporter og ferske nettsaker underveis. Aftenbladet er hos Arbeiderpartiet på Tou Scene, hos MDG samme sted, hos Senterpartiet på Hotel Victoria, hos Venstre på Stavanger sportscafé, hos Rødt på Folken, vi dekker vaken til SV på Spor 5 i Stavanger, til KrF i Tårngalleriet, vi er hos Høyre på Gaffel og karaffel og hos Frp som er i lokalene til Seabrokers på Forus.

I tillegg har vi både reportere, kommentator og fotografer tilstede i Oslo. Disse følger utviklingen hele kvelden, og leverer nyhet og analyser, også etter at Aftenbladets direktesending er over.

Sendingen begynner klokken 20.45 og varer etter planen til 23.20.

– Vi gleder oss til valgkvelden! Aftenbladet lager en over to timer lang tv-sending som følger utviklingen av valget tett. Her får du stemningen fra valgvakene og vi tygger resultatene for deg slik at du forstår hva valgresultatet betyr for oss i regionen, sier digitalredaktør Elin Stueland.

– Regionen vår fortjener og trenger en valgdekning som ikke bare er sett med Oslo-øyne. Den får du i Aftenbladet.

Programleder Elias Håvarstein, kommentator Hilde Øvrebekk og videojournalist Thommas Husevik diskuterer Aftenbladets valgopplegg.

– Dette er en unik, stor satsing av utrolig mange dyktige folk i Aftenbladet. TV2 og NRK kan gi det nasjonale bildet. Det skal vi også, men vi skal gjøre det med våre stemmer, våre folkevalgte og vårt perspektiv. Sett av mandagskvelden, gjerne med flere skjermer og følg med. Ingen kjenner regionen og konsekvensene av mandagens valg som Aftenbladet, sier nyhetsredaktør Carl Gunnar Gundersen.

Programleder under sendingen er Elias Håvarstein, godt hjulpet av hyppige analyser fra kommentator Hilde Øvrebekk og sjefredaktør Lars Helle.

Noen spenningsmomenter:

Får det rødgrønne alternativet flertall?

Sikrer næringsminister Iselin Nybø (V) plassen sin på Stortinget?

Hva skjer med de andre partiene som ligger og vaker rundt sperregrensen, KrF og MDG?

Kommer Tom Kalsås (Ap) inn? Går dette på bekostning av Aleksander Stokkebø (H)?

Fortsetter trendene fra meningsmålingene, der SV og Frp har hatt framgang, mens Høyre og Senterpartiet har hatt en klart fallende kurve?

Og hva med Mímir Kristjánsson (Rødt)?

Blant det som ellers står på menyen i sendingen er besøk i studio av noen av kveldens mest interessante politikere, valgekspert Svein Tuastad, samt forfatter og professor Janne Stigen Drangsholt.

Se valgkvelden på tv-skjermen?

Hvis du ønsker å se valgsendingen på en større skjerm enn laptop/mobil/brett, kan du benytte en Apple TV eller Chromecast.

■ Har du en iPhone eller iPad kan du streame sendingen fra mobilen/nettbrettet til tv-en via Airplay eller til en Apple TV via Safari.

■ Alternativt kan du koble en PC til TV-en med en HDMI-kabel.

■ Chromecast fungerer hvis du åpner sendingen i nettleseren Google Chrome i Android eller via PC (ikke i app på mobil).

Slik gjør du for å koble Iphone/Ipad til Apple TV:

Start sendingen. Nede til høyre vil du se et lite ikon for Airplay. Klikk på dette og velg Apple TV-en du vil sende videobildene til.

Alle mann til pumpene. Store deler av redaksjonen forskyver arbeidstiden sin mandag og arbeider utover kvelden og natten slik at leserne skal bli best mulig opplyst om utviklingen i Stortingsvalget 2021. Blant dem nyhetsredaktør Carl Gunnar Gundersen og digitalredaktør Elin Stueland.

Utfordringen under valget er deadline for papiravisen. E-avisen til tirsdag får med seg deler av valget, mens papiravisen tirsdag ikke inneholder resultatene fordi avisene går i trykken før det er klart. Den store oversikten over valget blir i en fyldig onsdagsutgave av Aftenbladet.