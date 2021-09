Lyse Elnett blir til Lnett AS

Nettselskapet i Lyse-konsernet bytter navn til Lnett AS.

Logo- og navnebytte for Lyse Elnett til Lnett skal skje i midten av november.

Stein Halvor Jupskås Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Lyse Elnett, som selskapet har hett fram til nå, drifter og utvikler strømnettet til nær 160.000 kunder i kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg,Strand, Hjelmeland, Kvitsøy, Gjesdal og Time.

Navneendringen kommer fordi en ny nasjonal forskrift stiller krav om skille mellom nettselskap og annen virksomhet innen kraftproduksjon og strømsalg. Nettselskapet vil imidlertid fortsatt

være et datterselskap i Lyse-konsernet.

Det nye navnet Lnett blir tatt i bruk 15. november, kort tid før nettselskapet flytter til nye lokaler i Sandnes sentrum.

– Hvor mye koster det å skifte navn og logo?

– NVE har fått laget en ekstern rapport om «Kostnadsvurdering av krav om endring av merkevare». I rapporten er kostnadene for et stort nettselskap beregnet til vel 1,1 millioner kroner. Lyse Elnett har et budsjett som er lavere enn det, sier kommunikasjonssjef Ingvild Ween i Lyse Elnett

– Bytte av navn og logo skjer som følge av nasjonal forskrift. Vi forsøker å holde kostnadene nede så langt som mulig, og vurderer hva som er nødvendig å gjøre. Eksempelvis kjøper vi ikke inn nytt arbeidstøy til alle, men bytter det ut ved behov så langt det er mulig, legger hun til.