MDG: Lar heller en Støre-regjering gå av enn å vrake ultimatum om oljeleting

MDG-leder Une Bastholm stiller et ufravikelig ultimatum om stans i leting etter olje og gass. Partiet vil heller la Støre gå av enn å vrake sitt olje-ultimatum.

Partileder Une Bastholm i MDGs sier Norge trenger et kompromissløst parti som ikke nøler med å sette klimaet aller øverst Foto: Gorm Kallestad / NTB

Foran stortingsvalget har MDG varslet at partiet ikke vil delta i eller «støtte» en regjering som ikke stanser all ny leting etter olje og gass på norsk sokkel.

Ap-leder Jonas Gahr Støre på sin side sa så sent som torsdag, under sitt besøk i Equinors hovedkvarter på Forus i Stavanger, at et regjeringssamarbeid med MDG er uaktuelt.

Overfor TV 2 lørdag kveld slår Bastholm fast at løftet også gjelder om partiet kommer i posisjon til å kunne være med på forhandlinger om et statsbudsjett i Stortinget.

– Forskjellen på oss og flere andre partier som har det samme kravet, er at vi setter det som et ufravikelig krav. Det betyr at for å ha støtte fra oss, uansett om det er som budsjettpartner eller på andre måter, så må den neste regjeringen slutte å lete etter mer olje og gass, sier MDG-lederen.

Selv om en eventuell statsminister Jonas Gahr Støre truer med å gå av, vil ikke MDG støtte et budsjett som åpner for letevirksomhet.

– Vi har ikke gitt noen uforbeholden garanti til Jonas Gahr Støre, slår Bastholm fast.

På snittet av målingene ligger MDG i august på 5,5 prosent. Partiet har aldri ligget an til å gjøre et bedre stortingsvalg enn i år.