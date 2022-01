Da Norge stengte ned, åpnet han et av landets største bo­bil­senter på Bryne

Tor Alvern, daglig leder og eier av Abobil, satte ny omsetningsrekord for andre året på rad under koronaen. I fjor ble 152 biler solgt fra anlegget på Bryne.

– Det var fryktelig dårlig timing, men det var for seint å snu, forklarer daglig leder Tor Alvern, der han igjen gjør opp et nytt eventyr-år for Abobil på Bryne.

