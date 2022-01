Odd Bjerre Finnestad er død

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Minneord: Odd Bjerre Finnestad døde julaften 2021, 79 år gammel.

Odd ble ansatt i Oljedirektoratet (OD) i 1980, senere Petroleumstilsynet (Ptil) da ressurs- og sikkerhetsforvaltning ble fordelt på to etater i 2004. Der arbeidet han til han gikk av med pensjon i 2013.

Født i sjøfartsbyen Stavanger valgte han en maritim yrkesretning. Som ung marineoffiser møtte han sin Anna Dorothy i Londonderry i Nord-Irland. De giftet seg i 1967, og våre tanker går til henne og øvrig familie i dag.

Hans maritime utdannelse og erfaring førte Odd til en stipendiatstilling ved Norges Skipsforskningsinstitutt og et forskningsprogram med fokus på personsikkerhet til sjøs. Dette ble en viktig erfaring som leder for Seksjon for arbeidervern og arbeidsmiljø i OD.

Selv om det meste av arbeidsmiljøloven var gjort gjeldende på faste innretninger på norsk sokkel allerede i 1977, møtte krav om arbeidstakermedvirkning og trepartssamarbeid motstand i deler av næringen.

Odd grep med stort engasjement fatt i de store utfordringene. På boredekket fantes ennå noe av cowboykulturen, der sikkerhet og arbeidsmiljø hadde dårlige betingelser. Flere av boligkvartene framsto som brakkelignende innkvartering og lite var ennå tilrettelagt for kvinner i den nye næringen.

Han var opptatt av at fagmiljøet skulle ha faglig mangfold, og at arbeidet skulle forankres i forskning og utvikling. I en tid hvor kvinneandelen offshore var minimal var han en pådriver for å realisere filmprosjektet «Norsk sokkel – også for kvinner».

De store ulykkene med Bravo-utblåsningen i 1977 og Alexander L Kielland-havariet i 1980 hadde på verste måte dokumentert risikoen i virksomheten. Med disse som bakteppe, deltok han i arbeidet med å utvikle en ny tilsynsordning med et påfølgende informasjonsarbeid. Dette la grunnlaget for et treårig engasjement ved Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) i Genève fra 1989, der han jobbet med en global studie om ulike tilsynsregimer knyttet til arbeidsmiljø.

I resten av sitt profesjonelle liv var Odd tett knyttet til det internasjonale samarbeidet på myndighetsnivå. Den viktigste arenaen ble International Regulators ́ Forum (IRF) hvor Ptil-direktøren representerte norske myndigheter. Forumet møtes årlig, men mye av arbeidet skjer ved løpende kontakt mellom deltakerlandene. Her kom Odds evne til å se sammenhenger og knytte strategiske kontakter til nytte. Han bidro aktivt til at IRF utviklet en kultur for rask og effektiv utveksling av informasjon om risikonivå, regelverk og tilsyn.

Odd overvåket alle kanaler nærmest døgnet rundt, for så å formidle nyheter av interesse. Ofte før disse ble fanget opp av verdenspressen. Han ble derved også en viktig bidragsyter til Ptils informasjonsmiljø.

Det er en pioner i Ptils rolle som vaktbikkje og pådriver for sikkerhet og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten som nå har gått bort. Vi vil minnes Odd som en engasjert kollega og venn.

Magne Ognedal, Angela Ebbesen og Thor Gunnar Dahle