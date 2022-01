Slutt på testing i skole og barnehage i Stavanger

Mangel på hurtigtester gjør at testing i skoler og barnehager fra fredag nedprioriteres i Stavanger. Dette er i tråd med anbefalinger fra Helsedirektoratet.

Kraftig smitteøkning og en mindre leveranse enn først antatt har gjort at kommunen ikke har tilstrekkelig med hurtigtester.

Kraftig smitteøkning den siste uka, samtidig som kommunen får levert mindre hurtigtester enn først antatt, gjør at de ikke har tilstrekkelig antall hurtigtester.

– Ved mangel på hurtigtester har Helsedirektoratet bedt kommunene om å nedprioritere testing i skoler og barnehager, og det er det vi nå ser oss nødt til å gjøre, sier helsesjef i Stavanger, Runar Johannessen i en pressemelding.

Bare i går ble det delt ut nær 25 000 hurtigtester i Stavanger. Det er en dobling fra dagen før som følge av at regjeringen åpnet for at testing kunne erstatte karantene for husstandsmedlemmer.

– Hurtigtestene vi har tilgjengelig må benyttes der smitterisikoen er høyest, og det er blant husstandsmedlemmer eller tilsvarende nær til en som er smittet, i tillegg til de som mistenker å være smittet selv, sier Johannessen.

Disse skal teste seg med hurtigtest:

Dersom du har nyoppståtte symptomer Dersom du er husstandsmedlem eller tilsvarende nær til en som er smittet (for å begrense fravær som følge av karantene)

Det betyr at øvrige nærkontakter ikke lenger skal teste seg. Det skal heller ikke de som nylig har gjennomgått sykdom.

– Testing i skole og barnehage har ikke lenger den samme smittevernfaglige begrunnelsen som tidligere i pandemien. Derfor avslutter vi hjemsendingen av tester og testingen ved skolene og barnehagene nå når vi har knapphet på tester, sier Johannessen.

– Det viktigste nå er at de med symptomer kan teste seg, og at de som ellers ville vært i karantene kan teste seg, slik at de fortsatt kan gå på jobb og skole. Vi forventer veldig mange positive i tiden fremover, og den største utfordringen kan være det store sykefraværet, sier Johannessen.

Neste uke får kommunen 143 000 hurtigtester.

Utdeling av hurtigtester Utdeling av gratis hurtigtester skjer fra boder flere steder i kommunen. Fordi det nå er begrenset antall tester, vil du ikke få med deg alle hurtigtestene du trenger på en gang.

– Når du kommer får du bare halvparten av testene du trenger, og må komme igjen for å hente resten. Årsaken er at vi får ukentlige leveranser av nye tester og kan derfor ikke dele ut alt med en gang. Vi må sikre at flest mulig får testet seg, sier Johannessen.

Slik er åpningstidene fra og med onsdag:

Bod på Hillevåg torg: Åpen kl. 10–20 mandag-fredag.

Bod på Ankertorget (sentrum): Åpen kl. 10–20 mandag-fredag.

Bod i enden av Gunnar Warebergs gate på Tjensvoll: Her deles det ut hurtigtester etter drive in-metoden. Åpningstider: Mandag–fredag 08.00–22.00 Lørdag 08.30-20.00. Søndag 08.30-20.00

Judaberg: Ring 457 39 336 for bestilling, utlevering av tester skjer på innbyggertorget på Judaberg kl. 8.30–14.30.

Vikevåg: Ring 457 39 343 for bestilling, utlevering av tester skjer på innbyggertorget i Vikevåg kl. 8.30–14.30.