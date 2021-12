Narkotikanettverk skal ha brukt postgangen til å distribuere stoff i hele landet

I tillegg til store mengder narkotika, dopingmidler og i overkant av en million kroner, fant politiet 1000 ferdig frankerte konvolutter på to adresser som er ransaket. Politiet mener at disse var klargjort til distribusjon av narkotika.

Flere personer i Rogaland og på Østlandet er siktet etter at politiet fant over 15 kilo amfetamin på to adresser i Stavanger.

