Minneord Ståle Julius Olsen

Aftenbladet

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Ståle Julius Olsen døde 13.09.2020 etter kort tids sykeleie. Han etterlot seg hustru og to døtre.

Ståle Julius Olsen ble født 7. januar 1947 i Sauda. Han studerte ved Universitetet i Bergen hvor han tok hovedfag i historie i 1976.

Størstedelen av hans yrkesaktive liv fra 1981 har vært knyttet til Kriminalomsorgen i ulike stillinger. Fra 1993 var han ansatt som underdirektør i Vestre fengselsdistrikt / Åna fengsel og var undervisningsleder i Vestre fengselsdistrikt. Han var fra 2008 til 2012 seniorrådgiver i Kriminalomsorgen region sørvest og arbeidet med bokprosjektet om Åna fengsel som resulterte i boka Til Jæderen for å trille tåke. Historien om Opstad tvangsarbeidshus. Ståle J. Olsen skrev også historien om Fengselsskolen som var 50 år i 1987. Ellers ga han ut bl.a. boka Fengslet i hundre år. Fangeskjebner fra Opstad tvangsarbeidshus og Åna fengsel 1915–2015.

Ståle J. Olsen deltok i en rekke prosjekter knyttet til undervisning i fengselsvesenet, bl.a. «Læring bak murene», fengselsundervisningen i Norge, samt «Tafu» tilbakeføring gjennom arbeid, fritid og utdanning. Han var redaktør for boka Virker straff? i 2012, en artikkelsamling om utfordringene i kriminalomsorgen. I tillegg skrev han boka Andor arbeidsmann om sin 100 år gamle svigerfar, som personlig opplevde de store omveltningene i Sauda de siste 100 årene.

Ståle J. Olsen ble valgt til leder i Sandnes Historielag på årsmøtet 6. mars 2017. Som styreleder satte han sitt preg på historielaget og dets styre. Han var en svært inspirerende leder for historielaget. Han hadde en lederstil som var preget av entusiasme og personlig varme. Ståle var flink til å inkludere andre og til å delegere arbeidsoppgaver, han var positiv og kunnskapsrik. Han ble gjenvalgt for en ny 2-årsperiode fra 2019. I løpet av tiden som styreleder hadde han i alt fem artikler på trykk i årbøkene for 2018 til 2020.

Selv husker jeg særlig at Ståle deltok i virtuell byvandring med utgangspunkt i Sand-neset og medvirket i en vellykket reportasje i TV Vest, hvor vi begge ble intervjuet. Han lagde også en artikkel i Årboken 2020 om byvandringen.

Etter en alvorlig kreftdiagnose måtte han sommeren 2020 trekke seg fra styreledervervet og årbokredaksjonen.

Vi er takknemlige for å ha blitt kjent med Ståle og fått lov til å arbeide sammen med ham. Hans bortgang er et stort tap for oss i historielaget. Våre tanker går til Bodil og jentene med sine familier.

Arne Schanche-Olsen

Styreleder Sandnes Historielag