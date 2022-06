Sjelden ildkule observert i Rogaland: – Kan gå ett til to år mellom hver gang vi ser det

Det sterke lyset som ble observert på himmelen på Nord-Jæren og i Ryfylke natt til mandag, var en ildkule som holdt på å sneie jorda.

Her er ildkulen fanget opp av Norsk meteornettverks kamera i Larvik.

Klaus Gustafsson Journalist

– Det er ikke uvanlig at ildkuler er så lyse som denne. Det som er spesielt, er at den var synlig i elleve til tolv sekunder. Det er ganske sjeldent, sier kameraansvarlig Steinar Midtskogen i Norsk meteornettverk til Aftenbladet.

Ildkuler er meteorer som lyser sterkt, og som gjerne etterlater seg gasstriper på himmelen, ifølge Store norske leksikon.

– Delte seg i flere mindre deler

Aftenbladet har fått en rekke henvendelser fra lesere som så et sterkt og litt blått lys på himmelen flere steder i Rogaland rundt klokken 02.00 natt til mandag.

– Jeg så et lysende objekt som falt ned. Mens jeg så på delte den seg i flere mindre deler, skriver en tipser fra Sandnes, som forteller at det så ut som at ildkulen landet på taket av Vågen videregående skole eller Sandnes brygge.

Også på Randaberg og i Sauda ble ildkulen observert.

Dette bildet er fra Norsk meteornettverks kamera på Gaustatoppen i Vestfold og Telemark.

– Vanligvis synlig i få sekunder

– Vi har fått rundt 40 e-poster fra folk som har sett ildkulen. Den er også fanget opp på flere av kameraene våre, opplyser Midtskogen i Norsk meteornettverk, og forteller at den først dukket opp på kameraene over havet mellom Kristiansand og Skagen i Danmark.

Deretter gikk den nordover i en veldig lav vinkel, ifølge Midtskogen.

– Den var synlig i elleve til tolv sekunder før den gikk i oppløsning. Vanligvis er de bare synlige i noen få sekunder. Det kan gå ett til to år mellom hver gang vi ser det.

– Holdt på å sneie jorda

Meteoreksperten har følgende forklaring på hvorfor ildkulen var synlig såpass lenge:

– Den gikk nesten parallelt med bakken og tilbakela ganske mange kilometer over terrenget. Den holdt på å sneie jorda.

Det er også årsaken til at det kunne se ut som den gikk ned i nærheten av der den ble observert, det være seg Sandnes, Sauda eller Randaberg.

Ildkulen fanget opp av et kamera på Voksenlia i Oslo.

– Gikk ned over Hallingdal

– Jo lavere du ser den på himmelen, jo nærmere fremstår den. Ildkulen var mellom 40 og 100 kilometer over bakken, så i realiteten er den lenger borte. Det ser ut som den gikk ned rundt 45 kilometer over Hallingdal.

Midtskogen kan også fortelle at ildkulen gikk i en hastighet på 26 kilometer i sekundet, mens det vanlige er 15 til 30.

Den stammer ellers fra et sted ved asteroidebeltet mellom planetene Mars og Jupiter, tror han.

– Ikke farlig

Selv om ildkulen holdt på å sneie jorden, er meteoreksperten klar på at nattens værfenomen var helt udramatisk.

– Denne er ikke farlig. Vi snakker om noe på størrelsen med en fotball. Ildkulen har antakelig brent fullstendig opp, og jeg regner ikke med at det er noe som har falt ned på bakken.