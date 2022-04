Russebussen i full fyr etter minutter: – Det hele var ganske skummelt

Ungdommene fra Dalane forteller om den dramatiske opplevelsen da russebussen plutselig tok fyr lørdag kveld.

To minutter etter at siste passasjer kom seg ut av russebussen, var den fullstendig overtent. Dagen derpå er russegjengen og foreldre bare glade for at ingen ble skadet.

