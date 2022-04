Forsvarsministeren var grensejeger

Han var grensejeger i Sør-Varanger etter murens fall. Men det er den politiske erfaringen som teller mest når Bjørn Arild Gram overtar som forsvarsminister.

Bjørn Arild Gram (Sp) tjenestegjorde i sin tid som grensejeger på grensa til Russland. Nå har han overtatt som forsvarsminister.

NTB-Johan Falnes

– Jeg er infanterist og har hatt min rekruttskole på Steinkjersannan i hjemkommunen, og jeg har vært grensejeger og lagfører på grensa mot Russland og senere sersjant i Heimevernet. Det er min forsvarsbakgrunn, forteller Bjørn Arild Gram til NTB.

Den 49 år gamle Sp-politikeren overtar nå som forsvarsminister etter Odd Roger Enoksen (67).

Gram sier han nå håper på å få besøkt soldatene som tjenestegjør som grensejegere i Sør-Varanger i dag. Han tror det må oppleves spesielt å være grensejeger i en tid hvor Russland er gått til krig mot et annet naboland.

– Det er en veldig flott tjeneste å ha, slik jeg husker det. Det var etter murens fall for min del. Men det er klart, du får noen perspektiver når det skjer, det som skjer, sier Gram.

– Det er også en veldig viktig jobb som garnisonen i Sør-Varanger og folk på grensa utfører.

Politisk erfaring

Det er likevel den lange politiske erfaringen som er viktigst for å gjøre en god jobb som forsvarsminister, mener Gram.

– Jeg er ingen forsvarsekspert. Jeg er ikke noen fagperson. Men jeg er en politisk leder. Og det er det som er mitt ansvar nå – å lede arbeidet i departementet i tråd med de politiske målene vi har, godt støttet av et solid embetsverk, forklarer han.

Da statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) presenterte Gram som ny forsvarsminister tirsdag, trakk han fram bredden i erfaringen hans.

– Han har vært ordfører i Steinkjer kommune i 13 år og har mange års erfaring som tillitsvalgt. Før han ble minister, var han styreleder i KS. Og jeg har sett hva slags statsråd Bjørn Arild er: grundig, hardtarbeidende, lyttende og seriøs, sa Støre.

– For meg har det vært viktig å vite at jeg har en forsvarsminister som jeg har nær kontakt med og 100 prosent tillit til fra dag én.

Bekymringsmelding

Den tilliten mistet Enoksen, som i helgen gikk av etter å ha innrømmet at han hadde et upassende forhold til en kvinne i slutten av tenårene da han selv var rundt 50 år gammel.

Den nye forsvarsministeren sier hovedoppgaven nå blir å få en grundig oppdatering om den krevende sikkerhetspolitiske situasjonen som Norge og Europa står i, med krigen i Ukraina og implikasjonene denne krigen har for norsk forsvarspolitikk.

– Vi er i en alvorlig ny sikkerhetspolitisk situasjon nå, konstaterer Gram.

Han viser til at regjeringen allerede har lagt fram et sett med tiltak for Stortinget som skal sikre en styrking av Forsvaret på kort sikt.

Det mer langsiktige bildet er likevel mer utfordrende, og noe av det siste Enoksen gjorde som statsråd, var å legge fram det han selv omtalte som en bekymringsmelding om forsinkelser og kostnadsoverskridelser på flere store forsvarsprosjekter.

– Dette er noe vi nå vil gå inn i så fort som mulig, sier Gram, som sier han nå vil bruke påsken på å oppdatere seg.