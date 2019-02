Navn frigitt etter helikopterstyrt ved Røldal

Det var ekteparet Jarle Hegerland (46) og Ann-Cathrin Losvik (48) fra Avaldsnes som omkom.

Helikopteret med to personer tok av fra Røldal skisenter cirka klokka 14.30 søndag og skulle til Karmøy. Da helikopteret ikke kom fram ble det satt i gang søk. Like etter klokken 03 natt til mandag ble det savnede helikopteret funnet havarert nord for Røldal skisenter. Begge personene ble bekreftet omkommet.

Reiste med helikopter på hytta

Bent Ståle Svendsen fra Åkrehamn har tidligere drevet et entreprenørfirma innen graving og sprengning sammen med Jarle Hegerland. Avdøde drev nå Hegerland Maskin innenfor sprenging, og var medeier i snekkerfirmaet H2 Bygg & Eiendoms AS.

– Folk er overrasket over det som har skjedd. Det var en flink mann, en Petter Smart-type. Ekteparet hadde hytte i Røldal og var glad i å stå på ski. Det var fast rutine å dra på fjellet i helikopter. Da sparte de tid, det var rett opp og rett hjem, forteller Svendsen.

Roterende hus

Mange medier har omtalt huset Jarle Hegerland bygde på Torvastad, fordi det er bygd på en svingkrans og kan roteres helt rundt. Dermed er det mulig å snu huset helt etter hvor vinden kommer fra, eller hvor sola står på himmelen. Mange lurte på hvordan han håndterte rør og ledninger i et hus som går rundt. Hegerland forklarte det slik i Haugesunds Avis i 2011:

– Alt som går opp, går i senter i kransen. Vann, kloakk og strøm. Dette blir skjult i bjelkelag under gulvet. Strømmen skal gå på rokeringer som går inni kransen. Det blir stålskinner med børster i - en for hver fas. Og så blir det drift på to av hjulene på huset.

I desember intervjuet avisen Jarle Hegerland igjen da 46-åringen hadde fått seg roterende luftfartøy også. I garasjen hadde han helikopteret av typen Robinson R44 Clipper II, som var kjøpt inn fra Trondheim i november. Hjemme i hagen hadde han egen fyllestasjon for drivstoff. Helikopteret kunne fly opptil tre timer på én tank.

Fersk pilot

– Jeg liker å gjøre litt utenom det som er vanlig. Mange kjøper seg båt, men jeg synes ikke prisforskjellen fra en nokså stor båt til et helikopter var så stor. Det er gøy med ting som ikke alle andre har, fortalte Hegerland til avisen.

Hegerland tok helikoptersertifikat i USA sist sommer. Han var i Florida i juli og august.

– I Norge ville det tatt omtrent et år. Jeg presset litt på og tok det på et par måneder. Jeg gjorde ikke stort annet enn å lese og fly de ukene jeg var der, fortalte Hegerland.

Han hadde ikke tillatelse til å fly kommersielt, men sa til Haugesunda Avis at han kunne ta passasjerer med på det han kalte spleiseturer. Utenom å fly selv, planla Hegerland å leie helikopteret ut til et firma som driver med kommersiell oppdragsflyging og opplæring.

Ifølge kilder i helikoptermiljøet i Rogaland ble helikopteret kjøpt av Midtnorsk Helikoptervice, men daglig leder Odd Arne Lyng avkrefter dette.

– Hvis det er denne maskinen, og vi tror kanskje det er det, så leide vi helikopteret av en privatperson og opererte det i vår lisens til i høst. Da fant eieren ut at han skulle selge, opplyser daglig leder Odd Arne Lyng i Midtnorsk Helikopterservice.