Brann i Sirdal og Setesdal - nytt mannskap tar over

I løpet av gårsdagen jobbet brannvesenet iherdig med å slukke brannen i Setesdal, etter at den blusset opp igjen på mandag. Et helikopter slapp store mengder vann over området, men det jobbes fortsatt med brannslukking på bakkenivå. Det meldes også om at brannen i Sirdal er slukket og under kontroll.