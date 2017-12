Betjening konfronterte par med tyveri. Det endte med slåsskamp og de to mistenkte måtte sendes til sykehus

STORHAUG: Klokken 17.05 fikk politiet melding om slåsskamp inne på Coop Extra i Lervig.

Det opplyser operasjonsleder i politiet.

Politi og ambulanse ble tilkalt. En mann (37) og en kvinne (28) var mistenkt for tyveri og ble konfrontert av betjening. Konfrontasjonen endte med slagsmål og de to mistenkte ble kjørt til legevakt for behandling.

– Det ble et basketak da betjeningen konfronterte de to, og de to mistenkte ble kjørt til legevakten for tilsyn, sier operasjonsleder Henning Andersen.

Politiet har opprettet sak.

