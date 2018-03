Rådmannen tviholder på brannstasjon i Lervig

Alle andre alternativer enn tomta J2 i Lervig får strykkarakter, enten fordi de ikke egner seg eller tar for lang tid å realisere. Det eneste alternativet som er godt nok for brannvesenet er tomta innerst i Lervig, en lokalisering også rådmann Per Haarr bifaller og skynder på.

Haster

«Hvis man ikke lykkes med å få til en lokalisering av ny brannstasjon til sjø, må brannstasjonsstrukturen gjennomgås på ny. Dette er særlig uheldig med tanke på beredskap for (...) tunnelene på E39 og nytt sykehus på Ullandhaug», skriver rådmannen.

Innstillingen hans er dermed akkurat den samme som da bystyret behandlet saken i oktober. Da hadde først kommunalstyret for byutvikling (KBU) avvist plassering i Lervig med 6 mot 5 stemmer.

Etter anke til formannskapet ble det der et knapt flertall motsatt vei, mens bystyret ikke greide å ta en avgjørelse. Det er all grunn til å tro at bystyret også denne gang vil være delt omtrent på midten. Det har vært et sterkt og høylydt engasjement i bydelen for at tomta innerst i bukta i Lervig heller skal brukes til parkformål.

Spenningen nå blir først og fremst om Venstre faller inn i folden sammen med de øvrige flertallspartiene i Stavanger. Partiet har sitt gruppemøte onsdag kveld.

I januar la disse partiene fram en plan for kvartalet like ovenfor Lervig, der Lervig sykehjem alt er på plass. Planen er å utnytte resten av kvartalet til blant annet skole, barnehage og idrettshall. Venstre insisterte imidlertid på en ny runde for å få vurdert om ikke også hoveddelen av brannstasjonen kunne få plass her.

Avfeies

Delt løsning. I rådmannens nye notat til bystyret er svaret at brannvesenet ikke ønsker en delt løsning. Det er upraktisk og brannmenn kan bli skadet når de springer over veien. En brannstasjon vil også fortrenge noen av de andre gode formål som er tenkt i kvartalet, ikke minst uteareal til skolen. Dermed avvises nok en gang delt løsning i Lervig.

Fiskepiren hevdes å ta for lang tid å gjennomføre, blant annet fordi ferjeterminalen må få en ny plass, tomten må kjøpes, og piren må fylles ut og omreguleres.

Svankevika får dårligst transportfaglig vurdering. Det er også fordyrende å grave ut havnebassenget og anlegge ny dypvannskai, skriver rådmannen

Vedtatt struktur for nye brannstasjoner i Stavanger er en ny utrykningsstasjon i Schancheholen, ved utløpet av de nye tunnelene og en sjørettet stasjon i Stavanger Øst.

For langt til SUS?

Lagårdsveien har av mange blitt løftet fram som alternativ, enten ved at man beholder dagens struktur, eller ved at man beholder Lagårdsveien sammen med Schancheholen.

Det er lite godord å høste for de løsningene heller i rådmannens innstilling.

Schancheholen ligger for nær dagens brannstasjon til at beredskapen for byen som helhet blir godt nok ivaretatt med de to stasjonene.

Lagårdsveien som alenestasjon i Stavanger hevdes å ligge for langt unna nytt SUS på Ullandhaug. Brannvesenet anslår at innsatstiden dit vil overstige 10 minutter, noe som vil være et brudd på dimensjoneringsforskriften.