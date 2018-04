Doblet vintertrafikken til Preikestolen

– Det er snakk om en dobling og vel så det, sier Helge Kjellevold, ny daglig leder i Stiftelsen Preikestolen.

I fjor gikk 2900 turister til Preikestolen fra november til utgangen av mars. I denne perioden har turistattraksjonen pleid å være vinterstengt og reiselivet har ikke hatt betjening. Dette ble endret i fjor.

Det eksakte tallet for trafikken denne vinteren er 6865, men det inkluderer to dager i april.

1652 av gjestene var norske (29 prosent), 379 fra Tyskland (7 prosent), 352 fra Spania (6 prosent), 237 fra Kina (4 prosent), 226 fra Polen (4 prosent), 219 fra Storbrittania (4 prosent), 190 fra Frankrike (3 prosent), 190 fra USA (3 prosent).

– Dette betyr at det går an å spre turisttrafikken utover året og gjøre Preikestolen til en helårsdestinasjon, men det vil kreve sitt. Vi har hatt bemanning på parkeringsplassen i hele vinter, har veiledet turistene og unngått redningsaksjoner av den grunn. På sikt håper vi at denne investeringen blir lønnsom. Uansett er det bra for området totalt sett, sier Helge Kjellevold.