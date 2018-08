– Legene sier jeg var nær drukningsdøden. Jeg vet hva det er, sier Magnus Stangeland med alvor i stemmen.

Han har dobbeltsidig lungebetennelse etter å ha fått sjøvann i lungene, men gleder seg til å reise hjem til familien på Storebø i Austevoll.

Dramaet begynte tirsdag kveld, da Stangeland var hjemme i barndomshjemmet sitt på Stolmen i Austevoll, og bestemte seg for å ta en fisketur.

– Jeg måtte si til meg selv at dette må jeg klare. Sier du noe annet, gir du opp, sa Magnus Stangeland under en pressekonferanse på Haukeland universitetssykehus fredag ettermiddag.

– Tenkte du på et tidspunkt at du kunne dø?

– Det var et tidspunkt da jeg så andre ting i landskapet enn det som var der, sier Stangeland.

Kraftig nedkjølt

Onsdag formiddag klokken 10.20 gikk alarmen da en tom fiskebåt ble funnet med motoren i gang i fjæresteinene mellom Stolmen og Fugløysundet i Austevoll.

En halvtime seinere ble Magnus Stangeland funnet på den ubebodde øyen Fugløya av naboer som lette etter ham. Han var kraftig nedkjølt, men oppegående og tilsnakkendes.

– Jeg var litt i ørska, så jeg tenkte jeg kunne ta bilen og kjøre hjem selv, sier Stangeland som i stedet ble fraktet til Haukeland universitetssykehus, der han var innlagt til fredag ettermiddag.

Bård Bøe

Skled på ripen

Problemene begynte da han oppdaget et tau på taket av styrehuset som han var redd skulle ramle i sjøen.

Han satte den ene foten på ripen av båten, mens han holdt seg fast i en håndlist på styrehuset og grep etter tauet med den andre hånden.

Sjøstøvelen var så glatt at foten gled og 77-åringen ramlet over bord, men han klarte å holde seg fast i rekkverket på båten med armene.

Deretter prøvde han å komme seg bak og opp stigen som hang bak på båten, men han fant ikke noe å holde seg fast. Samtidig var han redd for å komme bort i propellen.

– Det første du tenker på er familien, hvordan de har det. Og så – klarer jeg dette? Kommer jeg til å overleve, sier Stangeland som er tydelig preget når han forteller om disse tankene.

Bård Bøe

– Det verste valget

– Båten var på vei vekk fra land da jeg måtte ta det verste valget, å slippe taket. Men da jeg lå i sjøen oppdaget jeg at det var en voldsom strøm og masse vind, forteller Magnus Stangeland.

Støvlene var fulle av sjøvann og blytunge, så han begynte å kle av seg i vannet. Det vanskeligste var å få av seg buksene. Han beholdt bare trusen og en tynn ullgenser på.

Han var mellom 30 og 35 meter unna nærmeste land da han slapp seg ut i sjøen.

– Enten måtte jeg trosse strømmen, eller så måtte jeg la meg drive mot land som var 500 meter unna, sier Stangeland.

Han mente det siste ga han størst mulighet til å overleve. Han la seg på rygg og padlet fremover med armene, mens sjøen slo over hodet hans.

– Hadde du redningsutstyr på deg?

– Jeg fant ut at jeg ikke ville klare å svømme dersom jeg skulle ha redningsvesten på meg. Jeg er jo svømmeinstruktør og har trent marinejegere og gått på forsvarets gymnastikkskole, utdyper han.

Magnus Stangeland har sittet på Stortinget for Senterpartiet i tolv år, vært ordfører i Austevoll i seks år og president for Redningsselskapet i seks år.

Austevoll brann og redning

– Helt på grensen

– Det verste var da jeg kom til land, da hadde jeg ikke krefter igjen, sier Stangeland.

Han strakk ut kroppen som en stiv tømmerstokk og lot tre-fire bølger skylle seg på land.

Da var hardhausen så sliten at han ble liggende og hvile før han klarte å krype oppover holmen på alle fire.

Han fant seg en stor sprekk i fjellet, for å få ly for vinden og regnet. Der krøket han seg sittende sammen i fosterstilling, kald og våt.

– Jeg hadde regnet med at folk savnet meg, men konen min var i byen, så jeg visste at jeg måtte overleve til neste dag. For det var ikke sikkert de ville finne meg før, forteller han.

I 06-tiden om morgenen onsdag kom solen frem og ga ham varmen tilbake i kroppen.

Klemetsen Fred Ivar Utsi

Funnet av fisker

Om formiddagen ble han oppdaget av en fisker som han kjenner godt. Stangeland skalv som et aspeløv, og fiskeren ga ham en varmedress.

– Det var som å komme til himmelen, sier han.

Selv mener han at det var helt på grensen til at dette gikk bra.

– Jeg overlevde fordi jeg har god helse, er en god svømmer og ikke fikk panikk.

Stangeland legger ikke skjul på at han burde ha gitt beskjed til familien om kvelden før han la ut med båten. På den måten kunne familien ha meldt fra tidligere.

– De fikk panikk da de klokken 10 neste morgen verken fant båten eller meg, sier Stangeland, og legger smilende til at konen sa at han klarer seg, da hun fikk vite at båten hans var funnet tom.

– Familien er naturlig nok svært glade for at alt gikk bra, og har heldigvis ikke kjeftet på meg. De har kommet med god mat og varme klemmer, forteller han.

– Mer forsiktig

– Kommer denne opplevelsen til å forandre livet ditt på noe vis?

– Jeg vil være mer forsiktig og kommer ikke til å være alene i båten. Nå skal jeg hjem til Storebø og slappe av sammen med familien, sier Stangeland.

– Hva sier legene?

– De er imponerte over måten jeg håndterte dette på, spesielt det at jeg ikke fikk panikk. Det kan alltid skje noe til sjøs. Men det er en viktig øvelse å kle av og på deg i vannet. Det bør alle øve på, sier han.