Skolestart: Nå må du klippe hekken

– Det viktigste for oss nå er at barn og unge har trygge skoleveier, sa Jeanette Tjøstheim Olsen til Aftenbladet i 2017.

Hun er trafikkansvarlig i Stavanger kommune og har jobben med å registrere trafikkfeller og sende ut advarsler til de som lar hekker og busker breie seg for mye ut i fellesområdene.

Klipp skoleveiene trygge

Hvert eneste år vokser busker og hekker seg større og fortere enn forventet. Kommunen anbefaler å huseiere å klippe jevnlig for å gjøre det tryggest mulig for de minste trafikantene.

Den enkleste måten å sjekke om hekken har godkjent høyde, er å stå tre meter inne i egen innkjørsel. Da skal man kunne se minst fem meter til hver side av innkjørselen. Høyeste høyde på hekk eller gjerde skal da være en halv meter. Ender innkjørselen ut i gang- eller sykkelvei, er reglene mye strengere. Greiner fra trær må være minst 2,25 meter over fortauet. Over veien er høyden 4,7 meter, sier reglene.

Alle huseiere har et ansvar for å sikre at det er tilstrekkelig sikt.

Kommunen tar kontakt med huseier, når forhold som er trafikkfarlige blir oppdaget. Stavanger kommune vil sende brev, ringe eller møte opp på døren til vedkommende. Huseier får tre uker på å ta seg av situasjonen, hvis ikke kan kommunen ta jobben selv og sende regningen til huseier.

Mange risikerer å få en advarsel fra kommunen i den nærmeste fremtid. Spesielt utleieboliger og eldre som ikke klarer å vedlikeholde eiendommen, er gjengangere hos kommunen.

Meldt fra til VOF

Stavanger kommune har et meldesystem som heter VOF, som er tilgjengelig på deres hjemmesider. VOF står for «varsle om feil», og kommunen oppfordrer alle til å melde inn noe kritikkverdig. Dette inkluderer også deres egne hekker.

Personer som ikke har tilgang til nett, kan ringe kommunen. På enkelte strekninger har Statens Vegvesen ansvaret for vegetasjon, da vil kommunen sende meldingen videre til dem.

Stavanger kommune tilbyr gratis henting av hageavfall, som lett kan bestilles på nett. De anbefaler å bestille i god tid på grunn av etterspørsel. Det er også mulig å levere hageavfall gratis på miljøstasjonen på Forus.