– Sjøstøvler, sydvest og skikkelig regntøy, sier Kristen Gislefoss.

Vi har nettopp bedt ham anvise egnet bekledning for de neste dagene i Rogaland.

Oransje farevarsel

– Tirsdagen starter med regnbyger. Så, utover ettermiddagen og fram mot kvelden, går det over til mer sammenhengende regn. Vinden kommer til å øke på fra liten kuling og kanskje opp i sterk kuling utover kvelden. Fra tirsdag kveld og til onsdag morgen er det meldt mellom 40 og 60 millimeter nedbør. Det blir verst i indre strøk og i nordlige strøk av fylket, sier Gislefoss.

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel på nest høyeste nivå, oransje, på nedbøren som skal ramle ned natt til onsdag.

– Pass på verdisakene

– Hvordan bør folk forholde seg til det som kommer?

– Bor du på et veldig flatt område, er det lett å få vann i kjelleren. Jeg ville fjernet de mest verdifulle tingene, hvis jeg var utsatt for vanninntrenging. Ellers er det greit å holde stikkrennene åpne, sørge for at det ikke ligger løv og rusk som sperrer. For natt til onsdag, da blir det vått, sier meteorologen.

Etter onsdag morgen blir det gradvis lettere, trolig med en og annen byge utover dagen.

– Torsdag kommer det et nytt regnvær inn fra vest, mens en periode fra fredag midt på dagen til lørdag morgen kommer med lite eller ingen nedbør, slik det ser ut nå. Kanskje blir det til og med en liten sprekk i skydekket fredag, sier Gislefoss til Aftenbladet.

Tobias Terjesen

Kø i Atlanterhavet

– Hva med helgen?

– Lørdag og søndag blir det regn igjen. Lavtrykkene står i kø ute i Atlanteren, så det blir få oppholdsperioder i Stavanger-området den neste uken. Det ser ut til å bli en blanding av jevn nedbør og byger. Temperaturen vil trolig ligge mellom 7 og 10 grader, sier Kristen Gislefoss.