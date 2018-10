Endelig bygges det ny svømmehall i Sandnes

En god nyhet kan ikke gjentas for mange ganger. Over 30 år etter at Riskahallen sto klar på Hommersåk, får Sandnes endelig en ny svømmehall på Austrått. Hallen ligger like ved Iglemyr skole, og fire niåringer på fjerde trinn har mange kloke tanker om hva det betyr.

Ikke bare er det kjekt og gøy for de som bor i nærområdet på Austrått; det er også viktig i et større perspektiv.

– Det sparer miljøet. For vi slipper å kjøre bil og kan sykle, sier Mads Våge. I skolesammenheng får elevene også kortere vei å gå. I dag bruker de 15 minutter på å gå til svømmehallen på Høyland ungdomsskole. Det betyr at både friminutt og litt av undervisningstiden ryker. Nå blir det bare 2–3 minutter å gå.

– Det blir veldig bra. Vi har ikke så mange svømmehaller i Sandnes fra før, sier Celine Corneliussen.

– Det er veldig nyttig og betyr at flere får muligheten til å lære å svømme, sier Amada Isabella Helene Bø.

– Det er viktig for å unngå ulykker der folk kan drukne, supplerer Magnus Hengerud Svendsen. Han er den eneste av elevene som går fast på svømmetrening i Giskehallen, men alle liker å svømme og bade.

Flere av de fire har også mindre søsken som vil få glede av den nye hallen.

– Jeg har en lillesøster som ofte lurer på når hun blir fem år, og det vil hun være når den nye svømmehallen står klar, sier Amada Isabella Helene Bø.

Ola Fintland

Ligger etter skjema

Den dårlige nyheten er at hallen ligger litt etter skjema og først står klar våren 2020 en gang. Det var heller ikke Aftenbladet klar over da vi snakket med elevene. Planen var først at den skulle være ferdig i 2019, så ble det utsatt til januar 2020. Nå vil det ta noen måneder ekstra. Det som nå er en stor byggegrop med betongvegger skal bli ett stort basseng på 25 meter med åtte baner, tribune, to varmtvannsbasseng og garderober.

– Jeg kan ikke gi en eksakt dato nå. Men vi er noen måneder forsinket, sier byggeprosjektsjef Ingunn Bjerkelo i Sandnes Eiendomsselskap.

Det betyr at svømmehallen blir klar en gang i løpet av våren 2020. På grunn av krevende grunnforhold kom betongarbeidet i gang seinere enn planlagt, og de første murene ble ikke støypt før etter sommerferien.

– Får forsinkelsen konsekvenser for prisen?

– Vi ser ikke at dette gir ekstrakostnader per nå, sier byggeprosjektsjef Ingunn Bjerkelo i Sandnes Eiendomsselskap.

Ola Fintland

Klar i januar 2020

Det er sjelden politikerne i Sandnes er helt enige om noe, men hele bystyret kan skrive under på at verken byen eller kommune har hatt mye å skryte av når det gjelder nye svømmebasseng. Derfor er det mange som gleder seg over at byggingen på Iglemyr på Austrått er i full gang.

– Det å få en flott svømmehall som nærmeste nabo blir bra for svømmeundervisning ved skolen og for hele bydelen, sier assisterende rektor Olav Fosså ved Iglemyr skole.

– Det blir et kjempeløft for oss. Vi har hatt utfordringer med å få nok bassengtid. Så det blir veldig, veldig stas å få den på plass, sier kommunaldirektør for oppvekst skole, Pål Larsson i Sandnes kommune.

262 millioner

Bystyret bladde opp de siste 29 millionene i februar, og gravingen startet i vår. Budsjettrammen er på 262 millioner.

Sist Sandnes kommune bygde ny svømmehall var i 1986, da Riskahallen sto klar med et nytt 25-meters-basseng. Den gang hadde Sandnes rundt 40.800 innbyggere. Siden da har det vært åtte lokalvalg, og fem ordførere fra tre ulike partier, og innbyggertallet nesten doblet til nærmere 77.000.

Giskehallen er det eneste andre kommunale 25-metersbassenget i Sandnes. Det ble bygd på 1960-tallet. I økonomiplanen ligger det også inne 105 millioner kroner til oppgradering av den gamle svømmehallen og idrettshallen med garderobe og tribuner. Men arbeidet går først i gang når svømmehallen på Iglemyr er klar.