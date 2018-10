Kvinne overfalt drosjesjåfør og stakk av med bilen

KRISTIANSAND: Klokka 01.27 fikk politiet melding om tyveri av en drosje.

Sjåføren skal ha blitt overfalt, og en kvinne i 20-årene stakk av med bilen.

Etterlyser fører av en bil

Nå etterlyser politiet føreren av en bil.

– Vi fikk melding om at en kvinne hadde løpt over en bil ved gamle Lundsbroa/Dronningens gate. Vi har grunn til å tro at det er snakk om samme kvinne. Derfor vil vi komme i kontakt med føreren av denne bilen, sier operasjonsleder i Agder politidistrikt, Eyvind Formoe, til Fædrelandsvennen lørdag morgen.

Politiet har grunn til å tro at kvinnen ble plukket opp av drosjen i dette området. Deretter overfalt hun drosjesjåføren ved Grim og stjal bilen.

– Sjåføren ble lettere skadet etter at hun utførte vold mot ham, opplyser Formoe.

Kjørte inn i gjerde

Bilen ble funnet igjen ved CB på Grim der kvinnen hadde kjørt bilen inn i porten. Hun hadde tidligere kjørt inn i et gjerde eller lignende på Grim Torv.

– Hun har kjørt ned noen gjerder eller blomsterkasser på Grim. Bilen fant vi ved CB, men skadene på bilen tyder på at de hadde oppstått tidligere, opplyser Formoe.

På grunn av gode vitneobservasjoner, ble kvinnen funnet til fots etter kort tid mellom Gartnerløkka og SlottsQuartalet.

– I området rundt Frosbudalen har hun knust noen vinduer og muligens utført noe skadeverk på en bil, sier Eyvind Formoe.

Da kvinnen skulle pågripes sparket hun en politibetjent. Vedkommende ble ikke skadet etter hendelsen.

Anmeldes for flere forhold

Kvinnen i 20-årene anmeldes for kjøring i påvirket tilstand og uten gyldig førerkort, skadeverk og vold mot offentlig tjenestemann. Hun har tidligere vært i kontakt med politiet.

I sammenstøtet oppsto det så pass store skader på bilen at den måtte taues inn av bilberger.

Drosjeselskapet er informert, og følger opp sjåføren.

Sjåføren ble avhørt i natt. Kvinnen i 20-årene skal avhøres i løpet av dagen.