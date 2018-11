Ingen stoppet for å hjelpe bevisstløs kvinne ved Breiavatnet

Klokka 07.05 tirsdag morgen ble ambulansen tilkalt til Breiavatnet, ved Kongsgata i Stavanger sentrum. En bevisstløs kvinne var funnet og trengte umiddelbar medisinsk hjelp.

– Hun var iskald og bevisstløs. Jeg vet ikke hvor lenge hun hadde ligget der, sier kvinnen som fant henne til Aftenbladet. Kvinnen ønsker å være anonym.

– Flere må ha sett henne

– Jeg gikk tur med hunden min da jeg fant henne, og det var mange folk som passerte uten å gjøre noe. Det opprører meg veldig, sier kvinnen.

– Noen var nok travle og kikket en annen vei, men ikke alle. Det er ikke mulig, sier kvinnen Aftenbladet har snakket med.

Hun så folk passere foran seg på stien uten å undersøke hva som hadde skjedd med personen som lå livløs ved bredden av Breiavatnet.

Selv gikk hun forsiktig bort til plenen der kvinnen lå. Den unge kvinnen ga svake livstegn fra seg, og kvinnen med hunden ringte straks til ambulansen. Ambulansepersonell kom raskt til stedet og startet umiddelbart med livreddende behandling.

Kvinnen er både trist og opprørt over at ingen stoppet for å se til den hjelpeløse kvinnen. Politiet er tydelig på at forbipasserende har plikt til å hjelpe. Dette kan også kan gjøres anonymt.

Plikt til å hjelpe

Ser man et menneske i fare, er politiet tydelig på hva første bud må være:

– Du må ringe nødnummeret. AMK-sentralen gir beskjed om hva de mener du skal gjøre og hjelper deg videre. Ser du noen som er i fare, er det å ringe du må gjøre, sier Åshild Ravndal, jourhavende jurist ved Sør-Vest politidistrikt .

– Det kom folk gående. Jeg så dem jo. Det er derfor jeg reagerer. Jeg kan ikke sverge på at folk så henne, men alle har ikke gått og sett den motsatte veien, sier kvinnen som ringte ambulansen.

Hun vil imidlertid berømme mannen som kom henne til unnsetning mens hun satt alene og ventet på ambulansen.

– Det opplevdes trygt at ett menneske tilbød seg å holde meg med selskap der vi ventet på ambulansen.

Også ambulansepersonellet opptrådte veldig flott og profesjonelt, ifølge kvinnen Aftenbladet har snakket med.

Straffbart å ikke hjelpe

De fleste vet at man som bilist skal stoppe og hjelpe om man kjører forbi et trafikkuhell. Dette er regulert av vegtrafikkloven. Det mange ikke er klar over, er at norsk straffelov har en mer generell paragraf som sier at det er straffbart å ikke hjelpe dersom man ser noen som er i åpenbar fare.

Fakta: Hjelpeplikten i Straffeloven § 287. «Med bot eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som unnlater a) etter evne å hjelpe en person som er i åpenbar fare for å miste livet eller bli påført betydelig skade på kropp eller helse, eller b) ved anmeldelse eller på annen måte etter evne å avverge brann, oversvømmelse, sprengning eller lignende ulykke som medfører fare for menneskeliv eller betydelig skade på kropp og helse. Brudd på hjelpeplikten etter første ledd straffes ikke når plikten ikke kunne oppfylles uten å utsette seg selv eller andre for særlig fare eller oppofrelse.» Kilde: Lovdata.no

– Man har hjelpeplikt om man ser noen som er i åpenbar fare, men hjelpeplikten er forholdsmessig. Man ikke skal straffes om man ikke kunne oppfylle hjelpeplikten uten å utsette seg selv for fare eller oppofrelse, sier Åshild Ravndal, jourhavende jurist ved Sør-Vest politidistrikt.

– Hvor går grensen for hva som er åpenbar fare?

– Det er et tolkningsspørsmål og må vurderes i hvert enkelt tilfelle. I forarbeidet i utkastet til ny straffelov, står det at det gjelder om man unnlater å hjelpe noen som er i livsfare. I tillegg heter det at man skal hjelpe noen som står i fare for å få betydelig skade på legeme og helse. Det kan for eksempel dreie seg om saker hvor den ene forelderen har utøvd vold mot barnet og den andre ikke har stoppet det.

Hjelpeplikten er regulert av straffeloven § 287. Strafferfammen er bot eller fengsel inntil seks måneder.

– Hvor ofte får dere melding om saker hvor det går lang tid før folk stopper for å hjelpe?

– Jeg har ikke vært borti problemstillingen selv. Vi har ikke statistikk som viser omfanget, men med det vi kan gjøre med enkle søk i vårt system, finner vi ikke lignende saker.

– Erfaringen vår er at folk bryr seg

– Vår opplevelse er at folk er veldig behjelpelige. Spesielt ungdom og ofte russ, kommer bort og forteller om personer de har sett som de lurer på om trenger hjelp. Erfaringen vår er kanskje motsatt, nemlig at folk bryr seg. Føler de at de ikke kan hjelpe selv, finner de oss eller politiet og gir beskjed, sier Milena Suboticki, leder for Natteravnen i Stavanger sentrum.

Tilstedeværelsen i sentum hver helg gjør at Natteravnen ofte møter folk som har behov for hjelp. Suboticki er tydelig på at organisasjoner og fagfolk ikke kan gjøre jobben alene.

– Vi er helt avhengig av at folk gir oss beskjed for at vi skal kunne klare å utføre oppdraget vårt. Alle har et ansvar for fellesskapet, og for å gjøre det til et trygt og godt sted for alle, sier hun.