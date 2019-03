– Realiteten er at Stanley Wirak nå hindrer kutt i bompengene. Rushtidsavgiften kan halveres, men Wirak vil ikke. Konsekvensen av å ikke bidra til kompromiss og lokal enighet, er at vi må fortsette som i dag, med full rushtidsavgift. Dette skaper stor frustrasjon på tvers av både kommune- og partigrenser. Og vi får heller ikke reforhandlet ferdig med staten, med de mange negative konsekvenser det har, sier Ole Ueland til Aftenbladet.

– Hvordan vil du beskrive møtene mellom kommunene og fylkeskommunen om endringene i avtalen?

– Vi har hatt seks møter de siste fire månedene med 11 politiske representanter for de fire kommunene og fylkeskommunen. Det har vært veldig krevende møter, der jeg vil berømme mange, som har strukket seg svært langt for å komme fram til en enighet. Jeg mener vi har kommet fram til et godt resultat, der rushtidsavgiften halveres, der elbilene etter hvert bidrar mer, og vi i tillegg ivaretar en mer sosial profil. 10 har vært innstilt på å komme fram til et felles kompromiss. Men den ellevte har stilt med et ultimatum. Og stilles det ultimatum, får man ikke til kompromisser, sier Sola-ordfører Ueland, for øvrig lansert av sitt parti som fylkesordførerkandidat til høstens valg.

Dagens takster kan bli stående

– Hva skjer nå?

– Hvis saken blir stående som nå, kommer det ikke til å skje noen verdens ting. Da blir stortingsproposisjonen om takster i bomringen stående, og den gjelder for 15 år fra 1. oktober i fjor, sier Ueland.

Han understreker at Sandnes ikke er alene om å ønske reduksjoner i rushtidsavgiften.

– Også vi i Sola ønsker det, men dette er så langt det er mulig å gå, gitt det vi ønsker å oppnå med byvekstavtalen. To viktige mål er 0-vekst i biltrafikken, og at utgifter og inntekter går opp. Både for Sandnes og for oss andre må det vel være en fordel å få halv rushtidsavgift i stedet for fortsatt full rushtidsavgift i 15 år. Det er Stortinget som har fastsatt takstnivået. Uten en lokal enighet får vi ikke endret på noe, sier Ueland.

Wirak kan stå i veien for bomkutt

– Slik saken står nå, står Stanley Wirak i veien for å få redusert bompengene og for å få til en mer sosial innretning på bompengene, legger han til.

– Har du ennå håp om å få til en lokal enighet?

– Ja. Vi må forsøke å komme tilbake til forhandlingsbordet. Jeg er åpen hvilken dag som helst for å få til noe.

– Da må dere vel ha noe ekstra å tilby Sandnes?

– Jeg vil ikke gå inn på detaljene i avtalen, men gjentar at her har mange allerede strukket seg svært langt, og møtt Sandnes på halvveien. En endelig avtale må være i nærheten av det som alt ligger på bordet, og ivareta både 0-vekstmålet og at økonomien går opp, sier Ueland.

Går glipp av statlige penger

Han er også opptatt av at reforhandlingene med Staten om byvekstavtalen stopper opp hvis Sandnes ikke vil være med.

Elin Schanche, leder i Rogaland Høyre, følger opp:

– Regionen går glipp av 3,2 milliarder i statlige midler ved å ikke å gå inn for framforhandlet avtale. Finansiering til Hjem -jobb-hjem, overgangsordning mellom NSB og Kolumbus og økte frekvenser av buss må antakeligvis utgå. Dette er «gulrøtter» for å øke kollektivtrafikken og endre våre reisevaner, sier Schanche.

Gruppeleder i Sandnes Høyre, Thor Magne Seland har også deltatt i reforhandlingene om ny byvekstavtale. Han er klar på at det er en dårlig forhandlingsposisjon å ikke vike en tomme.

– I slike forhandlinger handler det om å gi og ta. Her har alle firt på kravene. Utenom én, sier han.

Bystyret i Sandnes vedtok i september at de ikke ønsket rushtidsavgift, og ordføreren har jobbet ut fra dette mandatet. Vedtaket fikk imidlertid bare stemmene til posisjonspartiene Ap, Sp og Frp. Dermed har Sandnes Høyre og Seland hatt en annen holdning inn i forhandlingene.

– Vårt forslag i bystyret ville gitt ordføreren større forhandlingsrom. Mitt ønske har vært å finne en løsning alle kan akseptere, og jeg har ikke vært bundet av flertallsvedtaket fra bystyret, sier Seland.

Savner svar

Seland mener Wirak har sagt nei til en avtale som i stor grad ville ha kommet den sterke kritikken mot rushtidsavgiften i møte.

– Dette er det eneste alternativet vi har per dags dato for å få en avtale med staten. Enten vil vi ha denne delen av kaka, eller så kan vi i verste fall si fra oss belønningsmidlene fra staten, mener han.

Seland vet ikke hva det vil bety for innbyggerne i Sandnes og regionen hvis reforhandlingene bryter sammen.

– Jeg har ikke fått et fornuftig svar på om det vil bety reduserte tilbud, hva vi mister, hva vi må betale tilbake og hva dette betyr for innretningen etterpå. Jeg kan ikke forsvare en holdning jeg ikke aner konsekvensene av. Jeg savner en konsekvensutredning, sier han.

Tillit i Ap

Hege H. Liadal er nestleder i Rogaland Arbeiderparti. Hun uttaler seg på vegne av partiet fordi leder Stanley Wirak har en dobbeltrolle i saken.

Foreløpig ser hun ingen grunn til å kritisere sin egen fylkesleder for å innta et annet standpunkt i byvekstforhandlingene enn alle de andre representantene for fylkeskommune og kommuner, inkludert partifellene Marianne Chesak (fylket), Kari Nessa Nordtun (Stavanger), Siv-Len Strandskog (Sola) og Kristine Enger (Randaberg).

– Dette er demokrati i praksis. Jeg har tillit til at Stanley Wirak både ivaretar Sandnes sine interesser og at han samtidig ivaretar synet til Rogaland Arbeiderparti, sier Liadal.

– Jeg ser at regjeringen er innstilt på å gi kommunene på Nord-Jæren bedre tid til å bli enige. Det er bra. Jeg har full tillit til at det vil de vil finne en god løsning, sier Liadal, som mener regjeringen kan bebreides for situasjonen som er oppstått.

– Regjeringen forventer at kommunene skal ordne opp i dette på egen hånd, til tross for at de har helt ulike bakland å ta med inn i forhandlingene. En kommune som Sandnes har helt andre utfordringer enn Stavanger, der en stor andel av befolkningen bor nær et kollektivsystem med høy frekvens, sier Liadal.