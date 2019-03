Wirak: – Rushtidsavgift er for å gi bedre plass på veiene til de som har mye penger

Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) står knallhardt på kravet om å fjerne rushtidsavgiften. Han mener at den er urettferdig for folk med dårlig råd og tror at fjerning av ekstraavgiften vil øke aksepten for bompenger.