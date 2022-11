Ulrikke Torgersen reagerer på uttalelser fra SUS: – Ansvarsfraskrivelse

Ulrikke Torgersen opplever at Stavanger universitetssjukehus ikke tar kritikken hun kommer med på alvor, og mener de fraskriver seg ansvar. – Her er det tydelig at vi ikke har lykkes med kommunikasjonen, sier sykehuset.