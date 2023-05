Regjeringen vil fjerne permisjonsfelle

I dag lønner det seg økonomisk for mange par at kvinnen tar ulønnet foreldrepermisjon. Det skal det nå bli slutt på.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum tar ansvar som fotograf. Emma (15 måneder) blir foreviget sammen med statsminister Jonas Gahr Støre og pappa Trond Ivar Bækken, rådgiver for justisminister Emilie Enger Mehl.

Dan P. Neegaard

Regjeringen gjør en endring i permisjonsordningen.

– Dette gir foreldrene mer valgfrihet og mulighet til å være lenger hjemme med barnet, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

Sammen med Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Jonas Gahr Støre (Ap) forteller hun om det nye familiegrepet regjeringen nå har landet på.

Ett av målene er at færre ferske mødre skal føle behov for å ta ulønnet permisjon.

Bakgrunnen er denne. I dag kan foreldrene velge mellom to varianter:

De kan enten få utbetalt 100 prosent lønn i 49 uker.

Eller de kan få utbetalt 80 prosent lønn i 59 uker.

Det skal nå endres. «80-prosentordningen» skal utvides med 11 dager.

Fellen de skal fikse

Årsaken er en «felle» de fleste foreldre er klar over. Selv om de ønsker å være lenger hjemme med barnet enn 49 uker, så lønner det seg i dag økonomisk å velge ordningen med 100 prosent lønn.

Regjeringen vil nå at sluttsummen på foreldrepengene skal være like stor, uavhengig av om man velger 80 eller 100 prosent uttak.

Så hvor mye har dette å si for den enkelte? Det vil variere ut ifra lønn og hvor stor andel av fellesdelen av permisjonen far tar ut.

For par som ønsker mer tid hjemme med barnet, lønner det seg i dag å velge «100-prosentløsningen» kombinert med at en av foreldrene tar ut ulønnet permisjon.

Smarte penger skriver at en familie i dag taper fra 13.079 kr til 21.507 kr på å velge «80-prosentløsningen». Det hullet skal nå tettes.

– Vi er bekymret for at så mange tar ut ulønnet permisjon. Dette kan bidra til å redusere det. Så har vi vært opptatt av at de som vil amme, skal få gjøre det. Dette vil kunne hjelpe til at de kan ta noe lengre permisjon, sier Toppe.

Tall fra Navs foreldrepengeundersøkelse viser at rundt halvparten av mødrene tar ulønnet permisjon.

Andelen har steget jevnt og trutt. I 2008 var den bare 18 prosent, mens den i 2017 var gått opp til 30 prosent.

Foreldrepenger For arbeidstagere beregnes foreldrepengene som regel basert på et snitt av inntekten de tre siste månedene før permisjonen starter. Nav dekker ikke foreldrepenger for en årsinntekt som overstiger 668.862 kroner (6G). En del arbeidsgivere har en ordning hvor de dekker en eventuell lønn som overstiger dette. Foreldrene kan i dag velge å få utbetalt 100 prosent lønn i 49 uker eller 80 prosent lønn i 59 uker. Ved 100-prosentløsningen er 3 uker forbeholdt mor før fødsel, 15 uker til mor etter fødsel, 15 uker til far/medmor og 16 uker i en fellesperiode som foreldrene selv kan prioritere fritt. Kilde: Nav/Altinn

Lettere for de ammende

I tillegg til mer tid hjemme med barnet er det spesielt to forhold som har gjort at flere velger ulønnet permisjon.

Det ene er at det mange steder er opptak til barnehage bare to ganger i året. Mange familier har opplevd at de dermed ikke har noe valg. De må være hjemme fra permisjonen er ferdig og til ungen har plass i barnehagen.

Det andre er at mødre ønsker å amme lenger. Etter utvidelsen av fedrekvoten til 15 uker er barnet bare 7 måneder når mor er ferdig med sin permisjon. Mange ammer fortsatt mye da.

Den siste gruppen har gjort inntrykk på statsminister Jonas Gahr Støre.

– En del mødre er i jobber hvor det ikke er så enkelt å ta ammepauser. Jobber du på et kontor, kan jo pappa komme inn med babyen når du skal amme. Men jobber du i turnus, som sykepleier eller i eldreomsorgen, er det vanskeligere, sier Støre.

Det problemet håper de nå skal løses.

Støre er glad for at familiene nå får mer fleksibilitet.

– Vi skal være stolte av permisjonsordningen vår. Det er en tilkjempet rettighet som er viktig. Men vi skal også lytte til hvordan erfaringene er med den.

– Den blir nå mer tilpasset de tilbakemeldingene vi får fra mødre og fedre, sier Støre.

– Her ønsker man å gjøre det lett for småbarnsfamiliene, sier Heidi Granli (t.h.). Hun er Ap-ordfører i Gol kommune og på Aps landsmøte i Oslo i helgen. Emilie Bersaas (leder Haugesund Ap) og Sp-rådgiver Trond Ivar Bækken er også småbarnsforeldre og glad for den nye ordningen.

Koster trolig 150 mill. kr

Det å ta ulønnet permisjon har noen ulemper. Du mister opptjening av pensjon og ansiennitet. Siden det er flere kvinner som tar det, slår det uheldig ut for likestillingen.

– Nå kan du ta lengre permisjon hvis du ønsker det, og du får den samme stønaden. Det blir rundt 11 dager ekstra til foreldrene. Det betyr noe. Da kan du være litt mer sammen med ungene dine. Du får litt større frihet, sier Vedum.

Det er foreløpig uklart hvor mye omleggingen kommer til å koste. Et foreløpig estimat tilsier at det vil bli rundt 150 millioner kroner i året.

Regjeringen vil legge det frem som et såkalt verbalforslag i revidert statsbudsjett til uken. Det endelige anslaget vil komme når statsbudsjettet for neste år legges frem til høsten.

Det er også uklart når endringen trer i kraft. Det vil kreve en lovendring. Nav må også få tid til å tilpasse seg.

PS: Rent økonomisk vil det fortsatt lønne seg å velge «100-prosentordningen» og gå ut i full jobb når permisjonen er over.