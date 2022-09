Kjerkol glad for beklagelse fra kjendistrio om klinikkbråket

Helseminister Ingvild Kjerkol er glad for at kjendistrioen bak skjønnhetsklinikken Nomi Oslo beklager at de brukte «kvinnehelse» i forbindelse med lanseringen.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) er glad for at kjendistrioen Pia Tjelta, Synnøve Skarbø og Vanessa Rudjord, beklager bruken av ordet «kvinnehelse» i forbindelse med åpningen av en skjønnhetsklinikk i Oslo.

Kjendistrioen Pia Tjelta, Synnøve Skarbø og Vanessa Rudjord, som forrige uke annonserte at de skulle åpne klinikken, trakk seg tirsdag fra prosjektet etter all kritikken.

Torsdag beklaget de nok en gang, noe helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) setter pris på, skriver TV 2.

– De som beklager og sier unnskyld skal vi ta på alvor. De er voksne damer, og de har gjort dette, og det er en klok beslutning. Men klinikken åpner jo, og de får kunder, sier Kjerkol.

Til TV-kanalen går Kjerkol kraftig ut mot utviklingen innenfor skjønnhetsindustri.

– Min bekymring er at vi har en stadig større skjønnhetsindustri som har som forretningsidé å kapitalisere på kvinners misnøye med eget utseende. Det opplever jeg ikke som noe bidrag til å fremme god helse.

Torsdag beklaget Vanessa Rudjord og Synnøve Skarbø i ny episode av podkasten «Synnøve og Vanessa», skriver VG.

– Vi sier unnskyld til alle vi har skuffa og såret, sier duoen, mens Pia Tjelta beklaget på Instagram.

Som følge av at de tre trekker seg ut av selskapet, vil ansvarlig lege Karim Sayed ta fullt eierskap over Nomi Oslo.