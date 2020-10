Trafikkontroll på E39: - Vi vil ha slutt på farlig køsniking

Ulovlig kjøring over sperrefeltet og -linjen ved avkjøringen til Bogafjell for å snike i køen på E39 har irritert mange. Fredag tok politiet affære og utstedte 20 forenklede forelegg mellom klokka 15.15 og 16.30.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Mange bilførere bryter sperrefeltlinjen ved det skraverte feltet ved avkjøringen på E39 ved Boganes. Dette skaper ifølge politiet mange farlige situasjoner. Foto: Leserbilde

Elisabeth Bie Journalist

– Mange slapp billig unna i dag. Hadde vi hatt flere folk på jobb, kunne vi mangedoblet foreleggene. Dette er et svært vanlig regelbrudd, som skaper mange farlige situasjoner, sier trafikkoordinator Georg Grødem i Sør-Vest politidistrikt til Aftenbladet.

På E39 opp mot Bogafjell blir to felt til ett. Det er markert med et skravert felt med sperrelinjer. Innenfor her skal ingen kjøre. Årsaken er at like etter feltet starter avkjøringen til Bogafjell.

– Mange benytter anledningen til å kjøre over det skraverte feltet, for deretter å fortsette i avkjøringen. Hensikten er selvsagt å komme seg fortere fram, og kjøre inn i det ene åpne feltet lenger framme, sier Grødem.

Én ting er køsnikingen, som er svært irriterende for alle som pliktskyldigst står i kø. En annen er de forvirrende og potensielt farlige situasjonene som kan oppstå.

– For dem som faktisk skal kjøre av til Bogafjell, blir det for eksempel uoversiktlig hvor avkjøringsfeltet faktisk starter, sier Grødem.

De fleste av de 20 bilførerne som ble vinket til side og fikk forelegget på 4200 kroner, tok det ifølge Grødem greit.

– Bare en person nektet å vedta forelegget, og blir dermed anmeldt for forholdet, sier han.