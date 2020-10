Væpnet aksjon etter «alvorlig hendelse» i Sveio

Politiet ber folk holde seg unna, men melder at det ikke er fare for utenforstående.

Væpnet politi John Kristian Espeland og ambulansepersonell på stedet. Foto: Jostein Viestad

Ved 10.30-tiden torsdag fikk politiet melding om en «alvorlig hendelse» i Gullvegen i Sveio.

Politiet vil ikke gå nærmere inn på hva meldingen gikk ut på.

Store, bevæpnede politiressurser rykket ut, og klokken 11.41 på Twitter ba politiet folk holde seg unna området.

Ingen skadet

I en pressemelding i 12.30-tiden skriver politiet at de har kontroll på to personer, og leter etter tre andre.

Politiet opplyser til BT at ingen er pågrepet som følge av hendelsen.

– Vi jobber med å finne ut hva dette er for noe, sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Jøran Solheim, til BT klokken 12.45.

Solheim opplyser at ingen er skadet.

Har sperret veien

Politiet har sperret veien fra begge sider inn til det aktuelle området i Gullvegen.

Klokken 12.05 meldte de at de ikke vurderte at det var fare for utenforstående.

De tre personene politiet leter etter, skal befinne seg innenfor området politiet nå er i.

– Vi jobber nå med å få kontroll på disse personene, samt et bedre situasjonsbilde, sier Solheim i en pressemelding.

BT har snakket med en person i området som forteller om en stor utrykning.

– Jeg så til sammen ti-tolv politibiler og sykebiler, sier han.

