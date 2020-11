Familie frifunnet for mis­handling av svigerdatter og hennes barn

De tiltalte risikerte alle en lengre ubetingede fengselsstraff. I en fersk dom fra Stavanger tingrett blir de imidlertid frifunnet både for straffekravet og erstatningskravet. Foto: Fredrik Refvem

Retten ser ikke bort fra at den inngiftede kvinnen har blitt sett ned på av de øvrige familiemedlemmene, men alle de tiltalte i den pakistanske storfamilien frifinnes både for straff og for krav om erstatning.

