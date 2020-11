Ostehuset sentrum stenger dørene - 16 mister jobben

Ostehuset stenger dørene på Domkirkeplassen, og legger ned i Stavanger sentrum. 16 ansatte mister jobben.

Foto: Anders Minge

Gründer og eier Hanne Norman Berentzen sier til Aftenbladet at det ikke lenger var mulig å få endene til å møtes.

– Omsetningssvikten i år er på 13 millioner kroner, og det ble etter hvert umulig for oss å drive videre, sier hun.

Koronapandemien har gjort det vanskelig for bransjen å planlegge, sier Berentzen.

– Når regjeringen sier at folk skal holde seg hjemme, så skaper det store utfordringer for oss. Beslutningen om å stenge er tung å ta, og gir en avmaktsfølelse, sier hun.

Hun viser til de nye restriksjonene i november som var særlig utfordrende for bedriften.

– Det er med tungt hjerte vi må kaste inn håndkleet, og stenger ostehuset på Domkirkeplassen, sier Hanne Normann Berentzen.

Ostehuset har vært en del av bybildet i Stavanger sentrum i 21 år. For to år siden flyttet Ostehuset til Norges Bank-bygget på Domkirkeplassen. Åpningsdagen var 28. november, så lørdag er det akkurat to år siden.

Hanne Norman Berentzen og ektemannen, Tom Helge Sørensen, etablerte Ostehuset i

1999. De startet med en ostebutikk med kafe og catering og tre ansatte.

Allerede etter 15 måneders drift måtte restauranten stenge dørene på grunn av koronapandemien. Siden den gradvise gjenåpningen i april har restauranten vært drevet med reduserte åpningstider og et begrenset konsept.

Det er Ostehuset sin avdeling i Stavanger sentrum som legges ned. De andre avdelingene, Ostehuset Øst og Ostehuset Hinna fortsetter driften. Der er det 20 ansatte.

