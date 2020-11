Fylkesbudsjettet: Milliardinvesteringer skal holde hjulene i gang

Flertallspartiene i Rogaland vil holde hjulene i gang og prioriterer skoler og fylkesveier.

Posisjonspartiene i Rogaland er enige om 2021-budsjettet. Foto: Stein Halvor Jupskås

Tor Inge Jøssang Journalist

Dette går fram av en pressemeldingen Ap, Sp, KrF, Venstre og MDG sendte ut tirsdag, samme dag Fylkesutvalget behandler av 2021-budsjettet.

Posisjonen i fylket vil bruke 1,7 milliarder på å oppgradere skolebygg de neste årene. Antallet elever i videregående skole er i vekst, og derfor er utvidelse og oppgraderinger av skolebygg et viktig grep framover.

Nær en milliard brukes på veivedlikehold og rassikring neste år.

De samlede investeringene bidrar til høy aktivitet, totalt 13 milliarder kroner de neste fire årene.

– Vi står midt oppe i en pandemi, og det får konsekvenser for økonomien til kommunesektoren over hele landet, også for Rogaland fylkeskommune. Derfor er jeg glad for at vi sikrer fortsatt høye investeringer framover, sier fylkesordfører Marianne Chesak.

Krav til miljøvennlige kollektivanbud

Fylkeshuset skal på sikt pusses opp for å redusere driftskostnader.

Fylkeskommunen vil stille høye krav til nye bygg, og krav om lave utslipp i kollektivanbud.

Byvekstavtalen ble signert i august. Den har utløst store midler til hele regionen for å øke satsing på kollektivtrafikk, sykkel- og gangveier. Rutetilbudet for buss er betydelig utvidet, og utbygging av bussveien er i full gang.

Posisjonspartiene legger vekt på hver sin kjepphest.

– Flertallspartiene viderefører satsingen mot frafall i videregående opplæring med 17,5 millioner kroner. I tillegg legges det inn 2,7 millioner kroner årlig i perioden for å unngå sammenslåing av timer innen yrkesfag på Vg1, sier gruppeleder for Arbeiderpartiet, Tom Kalsås.

- Til tross for et trangt budsjett, har vi klart å finne de økonomiske midlene til å opprettholde gode tjenester og videre satsing på samferdsel. Vi prioriterer samferdsel, og sikrer et løft for fylkesveiene i regionen, sier fylkesvaraordfører og gruppeleder for Senterpartiet, Arne Bergsvåg.

– Det er godt budsjett for årene framover. For Venstre så er det viktig at dette budsjettet satser på skolen, løser klima- og miljøkrisen og bidrar til å skape flere nye jobber, sier gruppeleder for Venstre, Kjartan Alexander Lunde.

– Vi fortsetter å legge til rette for næringsutvikling i hele fylket, derfor styrker vi midler til innovasjon, forskning og oppstartsbedrifter, sier gruppeleder for KrF, Solveig Ege Tengesdal.

- Fylkeskommunen øker sitt klimafokus for å nå Parisavtalens mål, det er De Grønne fornøyd med. Vi vil etablere et klimafond som finansieres gjennom innovative grep innen anskaffelser og CO2-kutt, sier gruppeleder for MDG, Alexander Rügert-Raustein.

Andre konkrete satsinger

Det klargjøres for elektrifisering av Vassøysambandet. I 2021 settes det av 6,66 millioner kroner til å bygge infrastruktur el-lading for Vassøyferja. I tillegg bidrar Enova med statlige midler slik at alt nå skal være klart for ny elektrisk ferje.

Det EU-finansierte prosjektet TrAM (Transport – Advanced and Modular) blir ledet av Rogaland fylkeskomme og Kolumbus, og skal blant annet levere verdens første fullelektriske hurtigbåt som en «validator» for forsknings- og utviklingsdelen av prosjektet. Denne elektriske hurtigbåten vil etter planen gå inn i trafikk i Byøyene/Hommersåk-sambandet etter levering fra verftet i slutten av mars 2022. Rogaland fylkeskommune investerer 69 millioner kroner i dette prosjektet.

Rogaland fylkeskommune skal støtte opp om utredning av bane til Ullandhaug dersom staten setter av ressurser til utredning av skinnegående bane i NTP 2022 - 2033.

I løpet av 2021 starter rehabiliteringen av Godalen videregående skole for fullt. Der skal det også legges til nybygg for å gi plass til flere elever. Også på Hetland videregående skole skal det bygges nytt tilbygg for å gi plass til 270 nye elever.

På St. Olav videregående skole starter arbeidet med planlegging for rivning og nybygg nå i 2021, mens rivningen starter i 2022. Alle de nye rehabiliterte skolene og nybyggene skal løftes i miljøstandard og bli BREEAM-sertifiserte.

Inkubatortilbudet i Rogaland, Validé, styrkes med 1 million kroner hvert år framover.