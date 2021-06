I tre år har det vært fritt frem for elsparkesykler. Om tre uker kan det være slutt.

I løpet av juni vil stortingsflertallet gi kommunene mulighet til å regulere kommersielle elsparkesykler langt mer enn i dag. «Formyndertankegang», mener Frp.

Slik så det ut foran Skur 13 ved Filipstadveien i Oslo sentrum da Bymiljøetaten og Falck Redning ryddet opp sist helg. Et stort antall elsparkesykler var henslengt hulter til bulter. Mange som skal besøke Tjuvholmen, setter elsparkesykkelen nettopp her. Foto: Tipsbilde

Flere steder i Oslo sentrum var det P-kaos sist helg. Ved Tjuvholmen sto de som sild i tønne. Så tettpakket var det at fotgjengere ikke kom seg forbi. Kommunens ansatte rykket lørdag ut for å taue elsparkesykler.

Om kort tid kan det bli slutt på slike scener. I løpet av de neste ukene vedtar Stortinget en egen elsparkesykkel-lov.

«Lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn», heter den. Hvis alt går som det skal, kan loven være på plass om knappe tre uker.

Da får kommunene mulighet til å regulere nesten alt.

Kommunene kan da innføre utleieforbud nattetid eller på bestemte dager, som 17. mai. De kan lage soner og regler for utplassering. De kan stille miljø- og teknologikrav.

Lokalpolitikerne kan også, med loven i hånd, bestemme antall aktører og også antall kjøretøy. En kommune kan til og med forby slik utleie.

Det siste kommer ikke Oslo til å gjøre. Men et forslag til lokale reguleringer er rett rundt hjørnet, opplyser byrådssekretær Stian Bjørnøy (MDG).

Tverrpolitisk støtte

Karin Andersen (SV) er saksordfører for lovforslaget i Kommunalkomiteen på Stortinget. Et tverrpolitisk flertall støtter det, inkludert regjeringspartiene. Andersen mener den nye loven er langt på overtid.

– Jeg tror elsparkesykkelutleie er kommet for å bli. Men det må reguleres, det går over stokk og stein nå, sier hun.

Karin Andersen (SV) mener loven burde kommet lenge før. Nå tar Stortinget ansvar, mener hun. Foto: Terje Pedersen, NTB

De siste årene har det vært mye debatt om hvor langt kommuner kan gå. Både i Trondheim og Bergen har kommunen tapt i retten mot et av firmaene, etter at de stilte lokale krav.

– Hele poenget her er å gi kommunene en klar og tydelig lovhjemmel til å lage lokale forskrifter for å regulere bruk og utleie. Men dette arbeidet burde vært gjort i fjor høst og fra regjeringen, slik at det kom i god tid til årets sesong. Jeg forstår godt kommunene som synes det burde vært ordnet for lenge siden, sier Andersen.

Derfor sier Frp nei

Ett parti er imot den nye loven: Frp. I et leserinnlegg i Avisa Nordland skriver stortingsrepresentant Tor André Johnsen at Frp, nå som alltid før, er imot «dusteforbud».

– Når noe er populært, kommer venstresiden med ønsker om forbud og restriksjoner. Det er en formyndertankegang at man skal ha antallsbegrensninger og reguleringer. Det er forbrukeren som skal styre dette. Ønsker folk å bruke elsparkesykler, vil aktørene sørge for at det er balanse i markedet, sier Johnsen til Aftenposten.

At elsparkesyklene er tilgjengelig der man trenger dem når man trenger dem, er selve styrken, mener han.

Tor André Johnsen er klar til valgkamp. Frp har anskaffet en flåte av elsparkesykler til bruk for partiaktivistene til høsten. Foto: Privat

Nå frykter Frp at denne friheten vil forsvinne, samtidig som prisene for bruk vil bli presset opp. Johnsen sammenligner det med skobutikker: Ingen ville funnet på å regulere hvor mange det skal være eller hvor de skal ligge i byen. Det avgjør kundene.

– De forurenser ikke. De bråker ikke. De tar lite plass. Markedet fungerer uten offentlig innblanding eller subsidier. Da bør det offentlige rett og slett holde seg unna, sier Johnsen.

Samtidig innrømmer han at det er problemer med elsparkesyklene, men primært i Oslo der de ligger strødd overalt. Men Johnsen mener dette uansett ville blitt løst gjennom de ulike regelendringene som kom 18. mai. Da fikk kommunene blant annet lov å gi parkeringsbøter og mulighet til å innføre soner med lav fartsgrense.

– Vi mener at reglene som allerede er trådt i kraft, er mer enn tilstrekkelig for å imøtekomme kritikken og motstanden som har vært. Derfor mener vi lovforslaget er unødvendig.

Tre år siden frislippet

Da elsparkesykler ble tillatt, argumenterte Johnsens partifelle Ketil Solvik-Olsen, som var samferdselsminister, langs samme baner: «Enklere regler, mindre byråkrati og litt mer moro i hverdagen».

Det var i april 2018 at små elektriske kjøretøy over natten ble sidestilt med sykler. Siden sykler var lov til å bruke og parkere overalt, gjaldt det samme for elsparkesykler.

Våren 2019 rullet flere firmaer ut elsparkesykler i gatene. Først i Oslo, deretter over hele landet. Nesten like lenge har de største byene bedt om avklaringer og juridiske verktøy.

Sommeren 2020 varslet samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) at strengere regler ville komme.

18. mai 2021 kom de. Nå kan kommunene lage soner med svært lav fartsgrense eller skilte P-forbud. Det ble forbudt å være flere en én person på kjøretøyet. Alle type sykler og små elektriske kjøretøy må passere fotgjengere i gangfart (6 km/t) på fortau og gangveier. Nå kan kommunene lage soner med svært lav fartsgrense eller skilte P-forbud. Det ble forbudt å være flere en én person på kjøretøyet. Alle type sykler og små elektriske kjøretøy må passere fotgjengere i gangfart (6 km/t) på fortau og gangveier.

Usikkerhet om leie av gategrunn

På bystyremøtet i mai vedtok politikerne i Oslo å ta betalt for leie av gategrunn pr. elsparkesykkel pr. døgn. Det vil likevel ikke skje.

Sist fredag kom lagmannsrettens dom i saken mellom Trondheim kommune og selskapet Ryde.

Oslo kommunes foreløpige vurdering av dommen, er at de mener at de likevel ikke har juridisk hjemmel til å kreve betalt.

Den nye loven fra Stortinget vil gjøre det mulig å regulere andre aspekter, men ikke dette. Karin Andersen i SV varsler at de separat vil ta opp spørsmålet om gateleie med regjeringen.

– Det vil ikke bli regulert av denne loven. Men vi mener det er rimelig at også det avklares i lovs form. Det er unødvendig å ha rettssaker gående, sier hun.