Leserne likte Maries bilde av naustet best

Vi ba leserne sende inn sine beste bilder av det ikoniske naustet i Hafrsfjord og leserne leverte! Nå er vinneren kåret.

Dette bildet gikk til topps i vår uoffiselle kåring av det beste bildet av naustet i Hafrsfjord. Foto: Marie Haugvaldstad Aspøy

Det var bildet tatt av Marie Haugvaldstad Aspøy som gikk helt til topps i lesernes kåring.

– Så kjekt at jeg vant, sier vinneren, som er 33 år, og bor på Røyneberg. Dermed er vinneren fra samme kommune som naustet, som jo ligger i i Sola kommune.

Marie Haugvaldstad Aspøy. Foto: Privat

– Jeg tok bildet 16. desember i fjor, da jeg var ute og gikk tur med hunden. Jeg liker å drive med foto, og hadde sett at det ble en fin solnedgang den dagen. Jeg hadde også med en såkalt lens ball (en glasskule) for å få en ekstra effekt, sier Haugvaldstad Aspøy, som jobber som psykologspesialist på SUS.

Hun tør ikke anslå hvor mange ganger i året hun tar bildet av naustet, men sier at hun ikke var helt klar over hvor populært det var som motiv for fotografer.

Ønsker du å se flere bilder Marie har tatt, kan du følge henne på Instagram-kontoen @marie_norge.

Alt torsdag i forrige uke oppdaget Aftenbladets observante lesere at naustet i Hafrsfjord holdt på å velte ut i sjøen.

Naustet, som trolig er det nest mest fotograferte motivet i Hafrsfjord, tålte dårlig is, høy vannstand og den kraftige vinden torsdag.

I påvente av at naustet blir gjenoppbygd ba vi leserne sende inn sine beste bilder av naustet.

Over 200 bilder ble sendt inn. Aftenbladet har gått gjennom alle.

Her er et utvalg av alle de fine bildene som ble sendt inn til oss.

Denne gang i rekkefølge etter hvilke bilder som fikk flest stemmer.

1: Marie Haugvaldstad Aspøy.

2: Atle Skogli, storm 2013.

3: Falk W, februar 2017.

4: Trine Wichmann.

5: Brian Tallman.

6: Kirsten Bøe, mars 2018.

7: Atle Dahl.

8: Lene Horpestad.

9: Geir Ove Lie, Sommeren 2020.

10: Marie Haugvaldstad Aspøy, 2016.

11: Olav Fosså, ekstremværet "Elsa" 2013.

12: Arild Bjørnsen, mars 2018.

13: Vera Erdal, oktober 2015.

14: Terje Blåsternes, vinter 2014.

15: Jon Maarten Langfeldt.

16: Trine Wichmann.