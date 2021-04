Klart flertall i Stortinget for raskere igangsetting av ny E39 i Sandnes

Her vil det komme fire felt når første etappe av ny E39 Hove-Ålgård er bygget. Bildet viser E39 på sletta sørover mot avkjøringen til Osli og Bråsteinsvatnet. Pål Christensen

Tirsdag ga et stort flertall i Stortinget grønt lys for at utbygging av ny E39 mellom Hove og Osli i Sandnes kan settes i gang snarest mulig. Regjeringen får fullmakt til å inngå avtale om forskuttering med lokale myndigheter.

