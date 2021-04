Green Mountain samarbeider med grunneier om datasenter-tomt

Samarbeidsavtalen har som hensikt å utvikle noe av Tore Kalbergs landbrukseiendom til fremtidig datasentervirksomhet.

Fagrafjell transformatorstasjon under oppføring på Kalberg nord i Time. Foto: Pål Christensen

Det aktuelle området på cirka 250 mål ligger på Kalberg i Time, hvor det er store planer.

«Det ligger strategisk plassert i forhold til den kommende Fagrafjell trafostasjon og er dermed ideell for datasenterutbygging», skriver Green Mountain i en pressemelding.

Firmaet driver datasentervirksomhet på flere lokasjoner i Norge, og vil gjerne utvide virksomheten sin.

Kommuneplanen er ikke endelig vedtatt ennå, men Green Mountain opplyser at de er i dialog med flere internasjonale kunder som viser interesse for området.

– For ikke å risikere å miste disse mulighetene, er det avgjørende for Green Mountain å sikre seg egnet areal for videre vekst. Det er derfor vi inngår dette samarbeidet med grunneier Tore Kalberg nå. Slik vi ser det, er hans tomt den som raskest kan gjøres utbyggingsklar» sier CEO Tor Kristian Gyland i Green Mountain i pressemeldingen.

Selskapet har omtalt Kalberg som den beste plassen i Norge å etablere datasentre, på grunn av tilgjengeligheten på strøm og fiber, og i et bærekraftperspektiv.