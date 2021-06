Tungbilnæringen: - Krysset ved Gabbas er en versting. Her må vi få gjort noe

Vi er på E39 Randabergveien, Tastatorget øst fra Finnestad. Ifølge daglig leder i SR-Group Bjørn Røstad er Gabba-krysset verken lett å entre for noe vogntog. Verken om en kommer fra sør eller skal nordover. Marie von Krogh

Det er opprør i tungbilnæringen. Det som en gang var skreddersydde planer for å sikre sømløs fremkommelighet for vogntogene mellom havneområdene i Risavika, Dusavik, Mekjarvik og videre nordover er i ferd med å forsvinne som dugg for solen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden