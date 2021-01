– Kan du ikke holde avstand, skal du bruke munnbind

Nysikker skøyteis på Vannassen i Stavanger lørdag. Foto: Fredrik Refvem

Smittevernoverlegen synes fortsatt det er greit at folk vil skøyte på sikker is, bare de følger smittevernreglene. Men om folkemengden blir ukontrollerbar, mener han det kan bli aktuelt å stenge Vannassen for skøyting.

